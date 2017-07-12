Курение на автовокзале Бишкека – денежный рай для милиционеров

Пассажиры рейсового автобуса Бишкек – Ташкент, отправляющегося с Западного вокзала кыргызской столицы, подвергаются штрафу за курение. Без протокола.

Женщина по имени Хадича рассказывает Ц-1, как, провожая 6 июля своего сына, отправлявшегося на автобусе из Бишкека в Ташкент, была вынуждена заплатить за его привычку курить штраф в размере 530 сомов (7,6 доллара США).

По ее словам, ее сын стоял на перроне возле урны, когда к нему подошел молодой человек невысокого роста в гражданской одежде, приказал затушить сигарету, а затем увел его в опорный пункт милиции.

Там, по словам женщины, с ее сыном, жителем Ташкента, обращались грубо. Она согласилась заплатить штраф, лишь бы сын успел на автобус.

Когда Хадича проводила сына, то вернулась в опорный пункт за протоколом и квитанцией об уплате штрафа. Но милиционеры отказались выдать ей бумаги, на требования представиться один из них лишь на секунду показал удостоверение, но женщина ничего не успела разобрать.

«А вы кто? Я – сотрудник милиции»

Накануне вечером на Западный вокзал Бишкека отправилась корреспондент Ц-1. В поисках платформы, с которой автобусы едут в ташкентском направлении, она заметила трех молодых людей и услышала, как девушка громко говорила им, что даже не успела закурить и сразу бросила сигарету в урну.

Сопровождавший ее молодой человек сказал второму, тоже в гражданке, что мог бы заплатить за девушку штраф, тот воспринял эту готовность с удовлетворением.

В это время журналистка попросила человека, ожидавшего получения штрафа, представиться. На что он грубо ответил: «А вы кто? Я – сотрудник милиции». Затем он удалился.

Участковый милиционер Айбек Жолдошев из отделения номер 8 Первомайского РОВД Бишкека, работающий на Западном автовокзале, утверждает, что на его участке все сотрудники правоохранительных органов ходят в форме.

О человеке в гражданской одежде, который забирает пассажиров перед отходящим автобусом в опорный пункт, по его словам, он ничего не знает.

Каждые 30 минут – штрафуют двоих-троих

Но зато водители автобуса, говорившие с корреспондентом, подтвердили, что в лицо знают сотрудника милиции в гражданской форме – бича всех курильщиков.

Водитель автобусного рейса Бишкек – Ташкент по имени Таалай рассказал, что в течение получаса штрафу за курение подвергаются два-три человека.

Почему люди курят на автовокзале? Их ждут долгие часы в дороге, кроме того, единственная надпись о запрете курения, которую практически невозможно заметить, висит на столбе на уровне двух метров.

Поиски же разрешенного места для курения ничего не дали: его на автовокзале просто нет. Зато во всех урнах можно увидеть окурки сигарет.

Есть такое место

Администрация Западного автовокзала на вопросы Ц-1 ответила, что в течение десяти дней планирует обновить запрещающие знаки, которые будут размещены возле каждой урны.

А на вопрос, где вообще можно курить, главный инженер автовокзала Омар Суранбаев ответил, что есть такое место: оно «в начале и в конце автовокзала».

Пресс-служба МВД Кыргызстана на сегодняшний запрос Ц-1 о работе на автовокзале человека в гражданской одежде и практике штрафов за курение без оформления протоколов и выдачи квитанции в ответ попросила отправить письменные вопросы.

Как только ответы будут получены, тема о произволе в отношении курящих пассажиров рейса Бишкек – Ташкент будет продолжена.