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    Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан могут запустить комбинированные туры

    Департамент туризма КР сообщил, что в Кыргызстане рассматривают возможность создания комбинированных туристических туров с Казахстаном и Узбекистаном.

    Самарканд; фото: Умида Ахмедова (с)
    Самарканд; фото: Умида Ахмедова (с)

    Представитель ведомства Санжар Боркеев на пресс-конференции 18 июня заявил об обсуждении такой перспективы на межправительственном уровне. По его словам, коллегам из Казахстана и Узбекистана разосланы письма с этим предложением.

    Посол Узбекистана в КР Комил Рашидов подтвердил заинтересованность Ташкента в создании комбинированных туристических туров. Дипломат также напомнил, что для граждан Кыргызстана на территории РУз действует безвизовый режим в течение 60 дней.

    Ранее сенатор из Казахстана Дарига Назарбаева предложила создать в регионе аналог Шенгенской визы для развития туризма.

    Темы: Казахстан, Кыргызстан, Туризм, Узбекистан
    Теги: Казахстан комбинированные туры Кыргызстан туризм Узбекистан
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