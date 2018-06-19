Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан могут запустить комбинированные туры

Департамент туризма КР сообщил, что в Кыргызстане рассматривают возможность создания комбинированных туристических туров с Казахстаном и Узбекистаном.

Представитель ведомства Санжар Боркеев на пресс-конференции 18 июня заявил об обсуждении такой перспективы на межправительственном уровне. По его словам, коллегам из Казахстана и Узбекистана разосланы письма с этим предложением.

Посол Узбекистана в КР Комил Рашидов подтвердил заинтересованность Ташкента в создании комбинированных туристических туров. Дипломат также напомнил, что для граждан Кыргызстана на территории РУз действует безвизовый режим в течение 60 дней.

Ранее сенатор из Казахстана Дарига Назарбаева предложила создать в регионе аналог Шенгенской визы для развития туризма.