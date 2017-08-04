Мать арестованных за теракт в Питере братьев Азимовых – о переписке по Ватсапп

Вазира Мирзахмедова убеждена: продление срока следствия о теракте в Санкт-Петербурге подтверждает, что ее сыновья написали правду о невиновности.

Срок заключения под стражей братьям Акрому и Аброру Азимовым, этническим узбекам и уроженцам Южного Кыргызстана, по решению суда в Санкт-Петербурге был продлен до середины сентября.

Они подозреваются в соучастии в организации теракта в питерском метро 3 апреля, унесшего жизни 15 человек. Исполнителем теракта был назван взорвавший себя в подземке также узбек из Южного Кыргызстана Акбаржон Джалилов.

Мать братьев Азимовых, находящихся в настоящее время под арестом в Москве, беседует с корреспондентом Ц-1 в ее доме в Джалал-Абаде на фоне играющих внуков и стоящих поодаль клеток с многоголосыми цыплятами, разведение которых – важная прибавка в доход скромной семьи.

«Сейчас читаю письмо сына Аброра из тюрьмы, которое он передал отцу, и он его переслал мне по Ватсаппу», – говорит со слезами на глазах женщина.

По ее словам, 27-летний сын пишет, что его заставили взять на себя вину за теракт, для чего пытали и били, но он ни в чем не виноват.

Женщина убеждена в невиновности и старшего сына – 29-летнего Акрома.

Его задержание вообще произошло на больничной койке в городе Оше, также на кыргызстанском юге, где он находился после перенесенной операции. С катетерами в носу он был перевезен в Москву.

Адвокат Акрома Ольга Динза в интервью прессе подтверждает, что ее подзащитный был захвачен не в России, как это пытается представить следствие, а в Кыргызстане 15 апреля.

После доставки в Москву он, по ее словам, четверо суток в почти голом состоянии подвергался пыткам с использованием электрошока, благодаря которому он должен был заучить наизусть нужные следствию показания.

Когда мужчина был доведен до нужной кондиции, его, облачив в чужую одежду и обувь на три размера больше, правоохранительные органы России «задержали» 19 апреля в поселке Московский (Новая Москва) с повешенной на его плечо сумкой, в которой оказалась граната.

Мать Акрома продолжает, что адвокат ее сына подала ходайтайство о проведении судмедэкспертизы о факте применения пыток, но оно до сих пор не было удовлетворено.

Более того, один из представителей следственной группы посоветовал Азимовым «потерпеть до суда», а то будет хуже.

«Наверное, ждут, когда сойдут все следы от побоев и других издевательств», – со слабой иронией замечает Вазира-опа.

На вопрос, как им удалось нанять адвокатов, она говорит, что семья продала участки земли, на которых первоначально планировали строить дома для семей Акрома и Аброра. Помощи ни от кого они не получают.

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана, как рассказывает женщина, допрашивали их весной после теракта и задержания сыновей, а сейчас уже не беспокоят, но и не помогают.

Один из них, к примеру, обещал найти человека, который ранее пришел в их дом, представился контролером по коммунальным услугам и забрал паспорта почти всех жильцов, но больше так и не появлялся. Правда, перед уходом он посоветовал женщине молиться за сыновей.