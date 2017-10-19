Мировые СМИ – о выборах в КР: конкурс власти в регионе автократов

Reuters назвал Кыргызстан «шумной демократией», а The Dilomat обратил внимание на «черный пиар» президента Алмазбека Атамбаева в пользу своего преемника.

Зарубежные массмедиа в материалах на тему президентских выборов, прошедших 15 октября в Кыргызстане, давали полярные оценки итогам гонки.

По данным ЦИК страны, по состоянию на 18 октября Сооронбай Жээнбеков, кандидат от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), получил 54,74% голосов избирателей.

На втором месте – Омурбек Бабанов, оппозиционный кандидат и лидер партии «Республика Ата-Журт», за которого проголосовали 33,7% избирателей.

С одной стороны, авторы материалов хвалили Кыргызстан за демократичность, нехарактерную для Центральной Азии. Они отмечали ход президентской кампании, наличие двух сильных соперников, говоря, что это очевидный прогресс для региона, где президенты находятся у власти десятилетиями.

В то же время действующего президента Атамбаева и его выдвиженца Жээнбекова упрекали в использовании админресурса.

Шумная демократия

Британское новостное агентство Reuters накануне выборов прочило второй тур и писало, что социологи показывают минимальный разрыв между кандидатами.

После оглашения предварительных результатов агентство пишет, что в отличие от других центральноазиатских государств Кыргызстан – это шумная демократия, которая иногда порождает хаотичные изменения в руководстве.

Также издание прогнозирует, что последующие шаги Бабанова будут пристально отслеживаться властью в Бишкеке. Примечательно, что материал Reuters перепечатали ведущие мировые СМИ, в том числе и американская газета The New York Times.

Аналогичные выводы делает и новостное агентство Bloomberg. По мнению авторов материала, Бишкек показал всему региону, что выборы могут быть конкурентными.

«Выборы, в которых приняли участие 13 кандидатов, рассматривались как подлинный конкурс власти в регионе, в котором доминируют диктаторы, правящие на протяжении десятилетий», – отмечает это издание.

Европейская телерадиокомпания Evronews называет итоги выборов неожиданными и обращает внимание, что опросы накануне голосования не предсказывали победителя. Также издание отмечает, что оба кандидата – пророссийские, поскольку Кыргызстан является близким союзником Москвы, а в стране базируется большая российская военная база.

Народ устал от потрясений

В блоге влиятельного британского аналитического института Chatnam house под заголовком «Кыргызские выборы показали: Центральная Азия сделала шаг вперед» проанализированы факторы, которые привели к успеху проправительственного кандидата.

Так, на победу Жээнбекова повлияла поддержка Кремля и использование огромного админресурса.

«Мирная передача президентской власти демонстрирует, что у Кыргызстана есть возможность продвинуться вперед с необходимыми реформами. Он также показывает соседним лидерам, что их модель, тщательная срежиссированная передача власти, не является единственным вариантом», – пишет автор блога Кейт Меллинсон, добавляя, что «революционная усталость» среди электората препятствует дальнейшим гражданским волнениям.

Атамбаева упрекают в черном пиаре

Издание The Dilomat пишет, что многие избиратели обсуждали справедливость исхода выборов. Также издание цитирует жительницу Бишкека, которая сожалеет, что Атамбаев неправильно использовал свою позицию и потратил энергию на черный пиар, что несправедливо.

«Он использует свое свободное время на телевидении, чтобы удостовериться, что мы проголосуем за его друга – Жээнбекова», – говорит Гульнара.

Немецкое издание Frankfurter Randschau критикует прошедшую президентскую кампанию. Издание выпустило материал под заголовком «В Кыргызстане лидирует мафия» и сообщило, что еще накануне выборов появились списки участков, где кандидат от власти должен был взять 100% голосов.

Также в статье акцентируется внимание на том, что в республике, где проживают 5,5 миллиона человек, не только оппозиция, но и государственные органы переплетаются с организованной преступностью, а политическая элита страны дегенерирует.

В то же время немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle позитивно оценивает итог выборов, поддерживая решение уходящего президента передать власть мирным путем.

«Атамбаев, обещая провести прозрачные выборы, стал первым лидером в новейшей истории бывшего СССР, добровольно покинувшим занимаемый пост», – говорится в ее материале.