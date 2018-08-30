Война с коррупцией в Кыргызстане: в бой идут одни женщины?

Борьба с коррупцией, провозглашенная главой Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, вышла на качественно новый уровень. Грехи руководства госструктур начали разоблачать… женщины.

Эпизод первый: демарш пресс-секретаря

Первопроходцем в череде разоблачений стала теперь уже бывший пресс-секретарь Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Анара Мамбеталиева. 15 августа ее уволили с работы за то, что, по ее словам, она «призывала коллег к честности».

22 августа она устроила одиночный пикет в приемной главы ведомства с требованием остановить коррупцию среди сотрудников.

«Я теперь не имею права занимать должности в государственных органах, – рассказывала Анара корреспонденту Ц-1. – Там статья такая, по которой меня уволили. Теперь я беспокоюсь за свою жизнь и жизнь своих детей».

Тогда же она пообещала, что готова назвать имена коррупционеров в ведомстве, если ей обеспечат безопасность.

Соответствующие гарантии бывший пресс-секретарь, видимо, получила. Уже 24 августа Мамбеталиева записала видеообращение к президенту, в котором озвучила фамилии чиновников, по ее мнению, причастных к коррупции в Госэкотехинспекции.

«Это статс-секретарь Госэкотехинспекции Таалай Асылбеков, начальник отдела кадров Самат Керимкулов и начальник отдела финансового управления Гулкайыр Джумашева», – заявила в обращении Мамбеталиева.

Она добавила, что про их нарушения знала не только она, но были в курсе и другие сотрудники ведомства, отказавшиеся поддержать пресс-секретаря из страха потерять работу.

«Я надеюсь, что Вы, уважаемый Сооронбай Шарипович, как человек, который объявил войну коррупции, поддержите меня и поможете наказать коррупционеров в Госэкотехинспекции», – обратилась Мамбеталиева к президенту.

Это видео, которое активистка опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook, моментально стало вирусным. На настоящий момент его просмотрели уже почти 100 тысяч человек. Более четырех тысяч поделились им в своих хрониках.

Сотни человек решили поддержать Анару и поблагодарить ее за смелость.

«Молодец, Анара, беспрецедентный случай! Очень смело! Уважаемый Аппарат президента КР, прошу обеспечить ей безопасность и защиту», – написала пользователь Гульгакы Мамасалиева.

«Анара – молодец. Ты честная дочь кыргызского народа. Тебе благодарны очень много людей», – отметил пользователь Айбек Мырза.

А вот сотрудники Госэкотехинспекции, в том числе и те, кого Мамбеталиева обвинила в коррупции, общаться с прессой наотрез отказываются. Молчит и руководство.

«Есть следственные органы, пусть они разбираются. Мы ничего комментировать не будем», – заявили корреспонденту Ц-1 в приемной ведомства, после чего бросили трубку.

Недоступна для комментариев теперь и сама Мамбеталиева. Ее телефон отключен. В социальных сетях она тоже не появляется.

«Ей очень много звонили, в том числе и с угрозами, поэтому она отключила телефон. Но с ней все в порядке. Она собирается идти до конца», – рассказала корреспонденту Ц-1 подруга Мамбеталиевой, журналист одного из местных изданий.

Эпизод второй: коррупция на железной дороге

Переняла эстафету разоблачений проводница национального железнодорожного перевозчика Алия Асанбаева. 26 августа она также записала обращение к президенту, рассказав, что на нее оказывается давление за то, что она ранее озвучила информацию о коррупционных схемах в своем ведомстве.

Со слезами на глазах Асанбаева говорит, что 11 августа она совместно со своей коллегой Рахат Акматовой обнародовала факты о том, что начальники железнодорожных составов пускают в пассажирские поезда безбилетников, на чем зарабатывают сотни тысяч сомов за один рейс.

Также проводницы утверждали, что руководство «Кыргызской железной дороги» взяло в кредит шесть тепловозов, а средства на погашение кредита удерживают из заработных плат сотрудников. Помимо этого, как говорят Алия и Рахат, их заставляют за свой счет покупать форменную одежду.

С тех пор, по словам Асанбаевой, на нее начались гонения со стороны руководства компании «Кыргыз темир жолу».

«За моей спиной собирают коллективы, подписи, дают пресс-конференции, порочащие мою честь. При этом обвиняют меня в таких тяжких преступлениях, как провоз наркотических веществ», – говорит она на видео.

Реакции же со стороны соответствующих органов, по словам Асанбаевой, до сих пор нет. Расследование уголовного дела, возбужденного по озвученным фактам, практически не ведется. Проводница попросила президента взять это дело под личный контроль и защитить ее, мать-одиночку, от возможного возмездия.

Руководство «Кыргызской железной дороги», естественно, все факты отрицает. А глава ведомства Алмазбек Ногойбаев заявил, что оказывать давление на своих проводниц ни он, ни его подчиненные не собираются.

«Все факты будем проверять, – заявил он. – Если они подтвердятся, обязательно решим эти проблемы».

Президент говорит…

Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков обращение к нему неравнодушных женщин-активисток услышал и поручил Совету безопасности КР разобраться в этом вопросе.

27 августа Асанбаева и Мамбеталиева встретились с секретарем Совбеза Дамиром Сагынбаевым, который внимательно выслушал их.

По итогам беседы с Анарой Мамбеталиевой назначена дополнительная встреча для более детального изучения озвученных ею фактов.

Подробности беседы с Алией Асанбаевой не сообщаются. Однако можно предположить, что и по ее обращению будет вестись проверка.

Президент КР неоднократно заявлял, что борьба с коррупцией в республике – одна из самых приоритетных его задач. Жээнбеков обещал, что за решеткой окажутся все коррупционеры, независимо от связей и регалий.

Также глава государства неоднократно призывал всех граждан сообщать о фактах коррупции. И общество, точнее пока его женская часть, услышало лидера Кыргызстана…