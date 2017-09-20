Назарбаев встретился с Бабановым – Бишкек в гневе

Встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Алматы с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым вызвала протест кыргызской стороны.

В Алматы накануне состоялась неожиданная встреча Нурсултана Назарбаева с одним из фаворитов президентской гонки и бывшим премьер-министром Кыргызстана Омурбеком Бабановым.

На встрече Назарбаев недвусмысленно выразил поддержку будущему коллеге: «За все время независимости Кыргызстана я всегда старался плодотворно работать со всеми вашими президентами. Мы также будем эффективно взаимодействовать и с вновь избранным президентом, которому окажет свое доверие кыргызский народ».

Бабанов также открыто заявил о своей лояльности главе государства-соседа: «В мою бытность премьер-министром Кыргызстана вы постоянно оказывали нам всестороннюю помощь. Мы с радостью воспринимаем все успехи братского нам Казахстана».

Однако дипломатам Кыргызстана такие теплые отношения показались неприемлемыми настолько, что МИД КР вызвал временного поверенного Казахстана и вручил ему ноту протеста.

«Министерство выражает недоумение в связи с прошедшей встречей президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики и выражением поддержки со стороны главы Казахстана данному кандидату в предстоящих выборах», – говорится в тексте ноты.

Хотя глава Казахстана и оговорился, что не вмешивается во внутренние дела Кыргызстана, его слова явно отражают предпочтения казахстанской стороны, считают в кыргызском МИДе.

«Таким образом, кыргызская сторона расценивает указанные высказывания, а также широкое освещение казахстанской стороной данной встречи как попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана и вмешательства во внутренние дела Кыргызской Республики», – сделан вывод в документе.

С другой стороны, нарушения закона в «освещении встречи» нет.

Публикация материалов о встрече политиков не подпадает под юридические запреты, заверил член кыргызского ЦИК Кайрат Осмоналиев.

«В Законе об агитации есть прямой запрет на использование фотографий глав иностранных государств в агитационных материалах. То есть если они (команда Бабанова) используют это на агитматериалах, то это, безусловно, будет нарушением закона. Но дело в том, что материал вышел на официальном сайте Казахстана и перепечатан СМИ Казахстана, а это не подпадает под юрисдикцию ЦИК», – объяснил член избиркома.

Выборы в Кыргызстане пройдут 15 октября. На высший пост в государстве претендуют 13 человек.

Экс-премьер КР, депутат парламента Омурбек Бабанов, по общему мнению, возглавляет пул кандидатов с большим отрывом.

Согласно летнему опросу Международного социологического института в Кыргызстане, за него готовы проголосовать более 60% граждан страны. На втором месте – Бакыт Торобаев с 10%.

17 сентября на митинге в Джалал-Абаде (юг Кыргызстана) Бабанов заявил о создании тандема с другим наиболее популярным политиком страны – Бакытом Торобаевым.

Их роли в случае победы распределятся следующим образом: Бабанов становится президентом, а Торобаев – премьер-министром.