Обращение Азимжона Аскарова: «Узбеки в Кыргызстане не имеют прав»

Вновь осужденный на пожизненный срок правозащитник передал на волю обращение, что не ожидал иного от Кыргызстана, где этническое меньшинство не имеет прав.

Сегодняшнее решение коллегии Чуйского суда Кыргызстана – оставить в силе приговор о лишении свободы на пожизненный срок – 65-летний Азимжон Аскаров воспринял стоически.

Он заявил, обращаясь к журналистам, что объявляет в знак протеста бессрочную голодовку и намерен ее держать до конца – собственной смерти. Аскаров попросил, когда он умрет, передать его тело родным, не проводя вскрытие.

Затем осужденный на пожизненный срок передал написанное от руки обращение в Комитет ООН по правам человека, Конгресс США и другие организации, которое попросил распространить через средства массовой информации.

Ц-1 публикует текст обращения без изменений, лишь с корректорской правкой.

Комитет ООН по правам человека

Копия: Конгресс США

Копия: представительство Европейского союза в КР

Копия: региональным и международным правозащитным организациям

Копия: региональным и международным СМИ

Открытое обращение

Позорным решением в трех инстанциях судов после ошских событий 2010 года осужденный пожизненно лишения свободы Аскаров Азимжан.

– Международное сообщество и правозащитники КР считают и считали мое уголовное дело индикатором дееспособности нынешних властей. Об этом заявили Совет правозащитников КР и международные правозащитники.

После вынесения оправдательного приговора со стороны Комитета ООН 21 апреля 2016 года Кыргызстан должен был полностью восстановить мое нарушенное право на немедленное освобождение, отмену приговора, при необходимости – проведение нового судебного процесса, основанного на принципах справедливости и выплату компенсации.

По моему делу власть Кыргызстана еще раз доказала, что не уважает не только международные документы по правам человека, но и Основной закон – Конституцию КР.

Своими действиями государство не смогло сохранить лицо государства, ведь по показателю соблюдения прав человека оказалось на уровне Кубы. Как можно после этого считать себя правовой демократической страной?

Что мне дальше ожидать от такого государства, в котором национальное меньшинство – узбеки – не имеют никаких прав?

Действия властей против меня и других доказали, что против национального меньшинства органы дознания имеют право сфабриковать уголовное дело и осудить пожизненно, как меня.

Я подвергся преследованию исключительно за использование своего права и прав нацменьшинства на свободу слова, которое гарантировано Международным пактом о гражданских политических правах, участником которого является КР.

Почему люди из разных государств примыкают к ИГ? А потому, что нет доверия своим правителям.

Радикализация – это 20-летнее несправедливое управление страной. После распада СССР в Центральной Азии граждане не имеют элементарного права. А узбеки в КР?

В предыдущих судебных разбирательствах в плане того, как будто в этих событиях был один-единственный инцидент с печальным исходом? В этом судебном разбирательстве сторона обвинения никак не изменила ход маневра. Не было сделано ни шага для восстановления моего нарушенного права.

Никто даже не обратил внимания на другие убийства, масштабное мародерство, поджоги со стороны группы людей Р. Бекназарова и М. Ниязова.

Кто атаковал наши села с оружием и расстреливал мирных жителей?

И сжег дома, принадлежавшие узбекам? По фактам я доказал, кто ответчики этого преступления. Сторона закона делала вид, что так и должно быть.

По показаниям сотрудников милиции, определенная группа людей была вооружена. Можно ли после этого утверждать, что утром 13 июня 2010 года сотрудники, пришедшие к этой толпе, были без оружия?

Как сотрудникам тогда удалось выйти из круга вооруженной толпы с минимальными потерями, по сравнению с адекватными случаями? Ведь это практически невозможно. Потому показания сотрудников милиции от начала до конца являются ложью. Но сторона обвинения крепко держится за ложные показания против меня.

Что дало новое рассмотрение моего дела? Я смог говорить в свою защиту. А до этого меня под угрозой пыток заставляли молчать. Не давали очки и бумагу, чтобы писать.

Раньше и в настоящее время я требую проведения ПДЛ, чтобы восстановить справедливость. Но этот раз тоже власть не смогла стоять на страже закона.

Я понял, что для государства необязательно восстановить справедливость и очернить лицо силовиков.

Потому что проведенный ПДЛ 100-процентно раскроет грязное лицо силовиков Базар-Коргона.

Я еще раз призываю Совет Безопасности ООН за неисполнение (кыргызскими) властями решения Комитета ООН по моему делу и дальнейшее неисполнение обязательств перед международным сообществом срочно принять специальную резолюцию по Кыргызстану, предполагающую создание международного учреждения с особым мандатом по борьбе с этнической дискриминацией в Кыргызстане и передать расследование событий июня 2010 года в Международный уголовный суд и принять жесткие санкции в отношении правительства Кыргызстана.

Только в вышеизложенном направлении Совет Безопасности ООН может восстановить судьбы сотен незаконно осужденных узбеков. Расовая дискриминация в Кыргызстане была, есть и продолжается.

Действиями против меня власть доказала, что мои крики и крики нацменьшинства не будут услышаны ни при каких обстоятельствах.

В связи с вышеизложенным и исчерпанной моей надеждой на восстановление справедливости я объявляю бессрочную голодовку.

Последняя просьба к друзьям и представителям международных организаций: не проводить издевательства над моим телом. Не проводить судебно-медицинскую экспертизу. Передать мое тело детям в целости и сохранности.

Конечно, я благодарен всем, кто боролся за мое освобождение с июня 2010 года.

Контактные данные моих детей:

Аскаров Ферузбек – 00998935271946;

Азизбек – 00998901117017;

Навруза – 00998944198912;

Шерзодбек — 00998935658268.

С уважением ко всем друзьям

Азимжан Аскаров,

24 января 2017 года.