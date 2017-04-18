Отец Акбаржона Джалилова – о теракте в Питере и сыне

Отец и мать Акбаржона Джалилова, виновного в совершении теракта в питерском метро, вернулись из России в Ош, говорить о сыне им крайне тяжело.

Я направляюсь к дому родителей Акбаржона Джалилова. 22-летний уроженец города Ош, на юге Кыргызстана, и гражданин России признан виновным в совершении самоподрыва 3 апреля в вагоне метро Санкт-Петербурга, в результате которого погибли 15 человек и 49 получили ранения.

Неасфальтированные дороги, на улице мало людей. Я стучу в ворота, а затем их медленно отворяю и вижу, что в огороде мать Акбаржона ухаживает за саженцами. Ко мне направляется его отец. Я представляюсь и объясняю цель визита, но он отказывается давать интервью, говоря, что они с супругой сильно устали от этого.

Но, стоя у ворот, я успеваю задать ему несколько вопросов, небольшой разговор все же завязывается.

5 апреля родители Акбаржона вылетели в Санкт-Петербург по требованию Следственного комитета России. Там они пробыли пять дней.

«Нас допросили в ФСБ (Федеральная служба безопасности. – Прим. Ц-1) России, показали тело сына, мы его опознали, – рассказывает Акромжон Джалилов. – Жена потеряла сознание, увидев сына. После нас отпустили. Мы ждем результатов расследования. Мы не верим, что сын совершил теракт. Он не был таким человеком».

Джалилов отрицает информацию, что его сын почти год провел в Турции. Ранее турецкая газета Yeni Akit писала, что Джалилов был депортирован из Турции 17 декабря 2016 года, а прибыл в страну в ноябре 2015-го.

Как сообщала газета, Акбаржон хотел покинуть страну через Анталью, но когда попытался это сделать, то выяснилось, что он превысил допустимые сроки пребывания в стране.

Ему предложили заплатить крупный штраф либо депортацию и занесение в «черный список» с запретом на посещение страны сроком на пять лет. Джалилов предпочел депортацию, и ему пришлось обращаться в российское генконсульство в Турции.

Но его отец убежден, что Акбаржон не был в Турции, а служил в российской армии.

«В это время у нас не было связи с ним, он приехал в Ош в марте этого года, был дома. Мы не заметили в нем ничего подозрительного ни в характере, ни в поведении», – говорит Акромжон Джалилов.

Накануне ФСБ России признала Акбаржона Джалилова террористом-смертником, а также сообщила о задержании в подмосковном Одинцове предполагаемого организатора теракта в питерском метро. Его зовут Аброр Азимов, ему 26 лет. Парня уже доставили на допрос в Следственный комитет.

По информации правоохранительных органов, четыре года назад Азимова лишили гражданства Кыргызстана. С тех пор он перебрался в Россию, где и стал исповедовать идеи радикального ислама. По информации спецслужб, именно он готовил к теракту «питерского смертника» Джалилова.

В 2015-м Азимов успел попасть в поле зрения полицейских из-за превышения скорости. Выписав небольшой штраф, они его отпустили. Штраф, кстати, Аброр так и не оплатил.

В спецслужбах полагают, что Джалилов познакомился с Азимовым еще в Кыргызстане. Оба жили в Оше.

Отмечается, что Азимов занимался подготовкой террориста-смертника Акбаржона. При задержании Азимова у него изъяли боевой пистолет.

На кадрах видеосъемки видно, что Азимов был задержан на тропе, ведущей к железнодорожной ветке.

«За что задержаны, догадываетесь?» – спросил у Азимова один из оперативников. «Да», – ответил Азимов.

Ранее в Петербурге были арестованы шестеро предполагаемых пособников Акбаржона Джалилова: Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов. Еще двоих подозреваемых – Шохисту Каримову и Содика Ортикова – задержали в Москве.

Бомба в вагоне метро Санкт-Петербурга сработала на перегоне между станциями «Технологический институт – 1» и «Сенная площадь». Еще одно взрывное устройство обезвредили на станции «Площадь Восстания».