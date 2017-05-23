Последний звонок в Оше – без гуляний и подарков

К окончанию учебного года в южной столице Кыргызстана готовятся и милиционеры – будут следить, чтобы последний звонок не праздновали.

В кыргызском Оше в этом году 6 385 учеников оканчивают школы, две трети покидают общеобразовательные заведения после девятого класса.

Последние звонки состоятся на школьных площадках, под контролем учителей и родителей, – говорит Авазбек Асанов, начальник горуправления образования Оша.

По словам Асанова, его ведомство выпустило специальное распоряжение, согласно которому в этот день запрещено проведение разного рода праздничных мероприятий: автопробегов, гуляний в кафе и ресторанах, а также сбора денег на проведение праздника.

Милиция проследит за соблюдением запрета

Следить за выполнением распоряжения будет специальная группа при местном управлении внутренних дел, которой поручено усилить бдительность 25–27 мая.

По словам пресс-секретаря УВД города Оша Замира Сыдыкова в эти дни милиционеры перейдут на усиленный вариант несения службы, взяв под контроль школы. Из

руководящего состава УВД будет выделено по одному сотруднику в каждый район южной столицы. Для охраны порядка в местах отдыха граждан, кафе и ресторанах будут созданы мобильные группы.

«Во всех школах накануне окончания учебного года проводятся собрания с участием милиционеров, преподавателей, родителей и самих учеников, где разъясняются правила проведения последнего звонка, – говорит Замир Сыдыков. – Ученики также предупреждены об ответственности за нарушение этих правил».

Запрет на сбор денег для празднования окончания учебного года в Кыргызстане – на уровне распоряжения правительства. В случае его нарушения отвечать будут директоры соответствующих учебных заведений.

Кроме того, министр образования и науки Кыргызской Республики Гульмира Кудайбердиева ранее подписала приказ о запрете проведения вечеринок в честь последнего звонка в кафе и ресторанах, на природе и сбора денег для этих целей.

Охранять общественный порядок в этот период в стране будут четыре тысячи милиционеров.