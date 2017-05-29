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    Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 15 октября

    Сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, произнося речь в честь 25-летия Вооруженных сил КР, заявил о новой дате выборов главы государства.

    Президент Кыргызстана выступает во время празднования 25-летия Вооруженных сил КРб 29 мая 2017 года; фото: Пресс-служба президента КР
    Президент Кыргызстана выступает во время празднования 25-летия Вооруженных сил КРб 29 мая 2017 года; фото: Пресс-служба президента КР

    Заявление Атамбаева о назначении выборов на 15 октября означает, что власти прислушались к протестам оппозиционеров из партии «Ата Мекен» против даты выборов – 19 ноября, объявленной Центральной избирательной комиссей (ЦИК) еще в середине апреля.

    Дата грядущих президентских выборов в Кыргызстане, назначенных на осень этого года, стала объектом жарких споров между властью и оппозицией.

    Требования оппозиции удовлетворены

    Оппозиционные политики указывали на то, что эта дата нарушает положение Конституции о шестилетнем президентском сроке. Поскольку Атамбаеву, вступившему в должность 1 декабря 2011 года, придется провести на посту президента дольше шести лет.

    По закону после выборов ЦИК подсчитывает голоса в течение 20 дней, еще три дня необходимы для опубликования итогов. Для принесения присяги избранным президентом отводится еще до 30 дней.

    Оппозиционеров услышали: ЦИК признала необходимость провести выборы раньше, чтобы успеть соблюсти формальности, с учетом вероятности второго тура выборов.

    Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) и принят в первом чтении уже спустя несколько дней после протеста, высказанного оппозицией.

    Первым о новой дате президентских выборов сообщил президент Кыргызстана, хотя соответствующее решение парламент еще не принял. Законопроект будет отправлен на подпись президенту после принятия в третьем чтении. Поэтому и заявления ЦИК о новой дате выборов пока нет.

    Во время выступления кыргызский президент также в нескольких словах подытожил свою работу на посту главы государства: «Сейчас я также вспоминаю то, что было, анализирую, что сделал в качестве президента. Спасибо Богу! В последние 5–6 месяцев были решены ряд вопросов, которые мучили наш народ. Кыргызы нашли свой путь и идут в большое будущее», цитирует президента агентство АКИpress.

    Кто собрался в кандидаты

    Две недели назад политсовет Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), возглавляемой Атамбаевым, выдвинул в качестве единого кандидата в президенты действующего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Это решение быть закреплено на партийном съезде в июне.

    Политологи оценили кандидатуру Жээнбекова как намерение Атамбаева сохранить после ухода с поста президента реальные рычаги управления страной через партию и «послушного» президента. В Кыргызстане в руках у главы государства сосредоточены все силовые структуры, Генпрокуратура и Госкомитет нацбезопасности.

    В Кыргызстане Жээнбеков имеет репутацию мягкотелого политика с невысоким рейтингом, который не пользуется особым уважением электората, судя по опросам, проводимым различными СМИ.

    Соперниками Жээнбекова в президентской гонке могут стать экс-премьеры Кыргызстана Омурбек Бабанов и Темир Сариев, которые уже высказали намерение претендовать на пост главы государства.

    Ожидается, что среди кандидатов будут депутаты парламента Бакыт Торобаев и Омурбек Текебаев. Текебаев – лидер оппозиционной партии «Ата Мекен» – с февраля находится в СИЗО по обвинению в коррупции и мошенничестве.

    Источник:Ц-1
    Темы: Выборы в Кыргызстане
    Теги: Алмазбек Атамбаев выборы дата выборов Кыргызстан президент Сооронбай Жээнбеков ЦИК
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