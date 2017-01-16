Рухнувший в Бишкеке турецкий самолет не смог приземлиться из-за тумана

Вице-премьер Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев допускает вину экипажа упавшего сегодня утром на жилые дома в Бишкеке самолета турецкой компании ACT.

Бишкек начал сегодняшний день с осознания смертельной трагедии – падения в 7.31 утра на жилые дома поселка Дача-Суу в Соколукском районе Чуйской области «Боинга-747» турецкой компании ACT.

Самолет, следовавший по маршруту Гонконг – Стамбул, заходил на посадку в аэропорту «Манас» в Бишкеке для дозаправки, но не долетел для посадочной полосы метров 500 и рухнул на жилые дома.

В результате катастрофы погибли как минимум 32 человека, в основном местные жители, и четыре члена экипажа, сообщают кыргызские СМИ. Разрушено 15 домов.

Мог «сесть»

Агентство «Акипресс» передает слова вице-премьера Мухамметкалый Абулгазиева, давшего брифинг в селе Дача-Суу, что экипаж самолета не обсуждал возможность посадки в другом аэропорту, к примеру, в соседнем Алматы.

Что говорит о том, что «все условия позволяли грузовому самолету совершить посадку», — заключил он.

Далее вице-премьер поделился собранной им информацией:

«Это была компания АСТ. Они арендовали самолет. Он летел из Гонконга и в Бишкеке должен был произвести дозаправку. Примерно в 07.17 он запросил у нашего диспетчера разрешения на посадку. Специалисты сообщили мне, что разрешения на посадку можно давать, если видимость составляет выше 300 м. У него видимость была 325 м, поэтому ему разрешили посадку.

— Как производить посадку, экипаж решает сам. Мне сообщили, что перед ним ночью посадку совершили 11 самолетов, в числе которых и пассажирские, и грузовые. Сейчас трудно сказать, чья тут вина, но есть версия, что в авиакатастрофе виноват только экипаж. Был туман, и самолет пролетел полосу».

Расследовать причины крушения самолета будет Международная авиационная комиссия (МАК). По словам Абудлгазиева, и на предмет перегрузки самолета.

Турецкие СМИ передали сообщили имена четырех членов экипажа: капитан авиалайнера, пилот Ибрагим Гуржан Диранжы, второй пилот Казым Ондул, а также двое специалистов по перевозкам грузов Мелих Аслан и Ихсан Кожа.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура.