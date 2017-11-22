В чем причина смертности на дорогах Кыргызстана

С начала ноября на дорогах Кыргызстана в результате ДТП погибли более пятидесяти человек. Мужчины, женщины, дети – дорога не щадит никого. Что делать?

20 ноября пьяный водитель в пригороде Бишкека сбил пятерых человек. Две женщины и семилетний мальчик погибли.

14 ноября. Лобовое столкновение «Жигулей» и «Хонды Степвэгон» в Баткенской области. Три человека погибли.

15 ноября в селе Военно-Антоновка в Чуйской области «Мерседес» ночью сбил двух мужчин, переходивших дорогу. Оба скончались.

18 ноября в Нарынской области на горном перевале «Ауди» не вписалась в поворот и сорвалась в пропасть с 12-метровой высоты. Из пятерых человек, находившихся в салоне, четверо погибли на месте.

13 ноября. На побережье Иссык-Куля автомашина BMW слетела с трассы и врезалась в дерево. Погибли два пассажира и водитель.

9 ноября. На трассе Бишкек – Ош в лобовом столкновении двух автомобилей погибли четыре человека. Ранее, 6 ноября – на этой же дороге мини-вэн столкнулся с газовозом, в результате чего – десять смертей.

И этот список можно продолжать очень долго. С начала 2017 года на дорогах Кыргызстана погибли 724 человека.

В чем причина?

По данным МВД Кыргызстана, основной причиной резко возросшего количества аварий является банальное несоблюдение правил дорожного движения.

Старший инспектор пресс-службы Управления по обеспечению безопасности дорожного движения города Бишкека Таалайбек Бугубаев в интервью Ц-1 говорит, что по данным анализа его управления, основными причинами ДТП являются несоблюдение скоростного режима водителями, выезд на встречную полосу и вождение в нетрезвом виде.

Большинство аварий также совершают неопытные водители, которые недавно за рулем.

Старые машины, плохие дороги

Эксперт по вождению, директор автошколы Союза водителей КР Дюшеналы Токтакунов с последним утверждением не согласен.

«Такой статистики нет, чтобы выпускник автошколы сразу или даже по прошествии года со времени обучения попадал в серьезное ДТП, – говорит он. – В основном погибают люди с серьезным стажем – не менее трех лет».

А основная причина смертельных аварий, по мнению эксперта, кроется в другом. Одной из основных причин таких ДТП, по словам Токтакунова, является плохое состояние автомобилей.

Пять лет назад в Кыргызстане отменили обязательный техосмотр. Водители в целях экономии денег вообще перестали следить за своими машинами. К мастеру везут свое авто только тогда, когда оно окончательно «встанет» посреди дороги.

Учитывая, что средний возраст автомашин в стране превышает 15 лет, подобная халатность и приводит к массовым авариям.

На скорости не срабатывают тормоза, неправильная балансировка колес также приводит к заносам. А иногда и вовсе из-за проблем с «ходовкой» колесо просто отваливается.

На большой скорости, а особенно на горных перевалах, которых в стране предостаточно, в таких случаях удержать машину просто невозможно.

Без правил

Вторая причина – несоблюдение правил перевозки пассажиров.

«Вот авария недавно была с мини-вэном, когда в нем 10 человек погибли, – продолжает Токтакунов. – Это как водитель умудрился в семиместный мини-вэн столько народу посадить?! Еще и на горной трассе. Есть же технические характеристики. Если в автомобиле 7 мест, то перевозить большее число людей просто небезопасно. 10 человек плюс их багаж – это же получается полторы тонны груза. Машина на это не рассчитана – она становится просто неуправляемой».

К тому же, по словам эксперта, таксисты зачастую садятся за руль уставшими.

«Из Бишкека в Ош ехать около 10 часов. А они без отдыха сразу в обратный путь отправляются, чтобы деньги заработать. Сонные, уставшие, невнимательные. Вот и результат», – продолжает директор автошколы.

Еще одна причина аварий, по мнению эксперта, – нехватка дорожных знаков на междугородних трассах. Особенно предупреждающих о резком повороте или о неровностях на дороге. Трассы не освещены, и зачастую водитель видит поворот в самый последний момент. Среагировать не успевает…

Что собираются делать?

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков ответственность за возросшее количество ДТП возложил на патрульную милицию и поручил упразднить ведомство.

Вместо него создать другое, со сложно произносимой аббревиатурой УОБДД – Управление по обеспечению безопасности дорожного движения.

Обязал Исаков также провести ротацию кадров. И в новое подразделение набирать только людей с незапятнанной репутацией.

Премьер-министр КР поручил главе МВД взять на особый контроль вопрос формирования личного состава и принять на работу через конкурсный отбор только честных сотрудников.

Вот только едва ли данная мера принесет плоды. Дорожную милицию в Кыргызстане реформируют уже в четвертый раз.

В 2008-м ГАИ переименовали в Главное управление по безопасности дорожного движения (ГУБДД). В 2011-м, в свою очередь, ГУБДД – в дорожно-патрульную службу (ДПС).

В 2016-м, объединив патрульно-постовую службу и ДПС, создали патрульную милицию. И вот теперь на очереди – УОБДД. Скоро аббревиатуры закончатся, а воз и ныне там…

Штрафы и видеокамеры

В самой же милиции выход из сложившейся ситуации видят только один. Существенно увеличивать штрафы за нарушение ПДД.

Особенно за те нарушения, которые чаще приводят к человеческим жертвам. Желательно в разы.

Дорожной милицией уже инициирован законопроект, согласно которому штраф за пересечение двойной сплошной вырастет в три раза – с 2 тысяч сомов (30 долларов) до 6 тысяч (90 долларов).

Превышение скорости также подорожает в несколько раз. А вот вождение в нетрезвом виде в первый раз будет караться штрафом почти в 500 долларов (две среднемесячные зарплаты в Кыргызстане). А во второй – и вовсе лишением прав на два года.

Еще один способ – обеспечить неотвратимость наказания. А для этого нужно ввести видеокамеры фиксации нарушений, которым все равно, какие у тебя номера, есть ли «корочка» и чей ты родственник.

Проект «Безопасный город», буксующий уже четыре года, обещают запустить в ближайшие несколько месяцев.

Андрей Назаров, Бишкек