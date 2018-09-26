В Кыргызстане впервые испытали боевой комплекс «Искандер»

В Кыргызстане в рамках совместных военных учений «Иссык-Куль – Антитеррор – 2018» 26 сентября российские военные применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», – сообщает с места событий корреспондент Ц-1.

При помощи этого вида вооружения из села Орнок нанесли ракетный удар по лагерю условных террористов в 60 километрах – на полигоне «Эдельвейс» города Балычкы (Рыбачье).

ОТРК «Искандер» – одно из самых грозных орудий, состоящих на вооружении армии России. Передвижной комплекс способен поразить цель на расстоянии до 500 километров. При этом он способен нести как тактические снаряды, так и ядерные боеголовки.

Его основное предназначение – борьба с системами противовоздушной и противоракетной обороны противника.

Совместные учения «Иссык-Куль – Антитеррор – 2018» проходят под эгидой Антитеррористического центра СНГ. Их цель – отработать совместные действия государств Содружества по отражению возможных террористических угроз.