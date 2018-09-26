Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Кыргызстан

    В Кыргызстане впервые испытали боевой комплекс «Искандер»

    В Кыргызстане в рамках совместных военных учений «Иссык-Куль – Антитеррор – 2018» 26 сентября российские военные применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», – сообщает с места событий корреспондент Ц-1.

    ОТРК "Искандер"; фото: "Вечерний Бишкек"
    ОТРК «Искандер»; фото: «Вечерний Бишкек»

    При помощи этого вида вооружения из села Орнок нанесли ракетный удар по лагерю условных террористов в 60 километрах – на полигоне «Эдельвейс» города Балычкы (Рыбачье).

    ОТРК «Искандер» – одно из самых грозных орудий, состоящих на вооружении армии России. Передвижной комплекс способен поразить цель на расстоянии до 500 километров. При этом он способен нести как тактические снаряды, так и ядерные боеголовки.

    Его основное предназначение – борьба с системами противовоздушной и противоракетной обороны противника.

    Совместные учения «Иссык-Куль – Антитеррор – 2018» проходят под эгидой Антитеррористического центра СНГ. Их цель – отработать совместные действия государств Содружества по отражению возможных террористических угроз.

    Источник:Ц-1
    Темы: Безопасность Кыргызстана, Кыргызстан, Россия и Центральная Азия
    Теги: запуск Искандер Кыргызстан учения
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Политика

    Замминистра труда Кыргызстана уволили после пьяного дебоша в самолете

    Заместитель министра труда и социального развития Кыргызстана Зууракан Каденова указом премьер-министра от 22 сентября отправлена в отставку, сообщила пресс-служба главы правительства.

    Кыргызстан
    Криминал

    Опасный кыргызский рецидивист скрывается в приграничном с Узбекистаном селе

    В селе Кара-Суу Ошской области Кыргызстана, через которое проходит граница с Узбекистаном, силовики ловят особо опасного преступника Жылдызбека Бекмурзаева. Информацию об этом Ц-1 подтвердили в пресс-службе МВД КР.

    Кыргызстан

    Выбор редактора

    Новости из Кыргызстанa

     Политика

    Алмазбек Атамбаев признал, что допустил немало кадровых ошибок

    «В последние годы члены нашей партии в значительной мере влияли на кадровую политику и допускали ошибки. Немало кадровых ошибок сделал и я сам», – заявил экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в своем обращении в честь 25-летия СДПК.

    Кыргызстан
    Политика

    Замминистра труда Кыргызстана уволили после пьяного дебоша в самолете

    Заместитель министра труда и социального развития Кыргызстана Зууракан Каденова указом премьер-министра от 22 сентября отправлена в отставку, сообщила пресс-служба главы правительства.

    Кыргызстан