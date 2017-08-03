В Центральной Азии женщины кормят младенцев грудью

Фотография дочери президента Кыргызстана, кормящей грудью ребенка, обсуждается в Великобритании, где в ней увидели здоровую пропаганду грудного вскармливания.

В Великобритании самые низкие показатели грудного вскармливания малышей в мире. Грудь по прямому назначению многие британки использовать стесняются, говоря, что на публике это выглядит дико или лишает их сексуальности.

Газета The Guardian в материале от 1 августа под заголовком «Отношение к грудному вскармливанию должно измениться, утверждают эксперты» сообщает, что в Великобритании лишь 75% женщин дают грудное молоко новорожденным, но уже через два месяца половина этих мам переходят на искусственное вскармливание малышей.

К шестимесячному возрасту младенца лишь 34% женщин продолжают грудное вскармливание, и лишь 1% детей получают только грудное молоко в качестве питания до полугода.

В своем материале The Guardian приводит различные примеры отказа женщин от грудного вскармливания, среди прочего – что это лишает их привлекательности в глазах партнера.

Кормление грудью на публике воспринимается не всегда одобрительно. В 2014 году Луиза Бернс (Louse Burns) всколыхнула дебаты в обществе, когда сообщила, что в отеле Claridge’s в Лондоне ее попросила накрыть себя и ребенка салфеткой во время кормления грудью.

Вдохновляющая Шагиева

Газета приводит примеры многих известных женщин, кормивших и кормящих детей грудным молоком, среди них – дочь президента Кыргызстана Алия Шагиева.

В апреле Шагиева опубликовала фото, на котором была изображена в откровенном наряде и кормящей своего малыша грудью, снимок был сопровожден подписью: «Я буду кормить своего ребенка когда угодно и где угодно, как только он этого захочет».

Но фото президентской дочери в откровенном наряде вызывало недопонимание в обществе, многие ее обвинили в бесстыдстве, оно также вызвало недовольство ее родителей. Пост вскоре был удален.

Но, похоже, он может вдохновить женщин Великобритании.

30 июля Би-би-си опубликовала интервью с Шагиевой о грудном вскармливании, в котором она попыталась объясниться: «В теле, которое мне дано, нет ничего вульгарного. Оно функционально, его цель – обеспечить физиологические нужды моего ребенка, а не быть сексуальным объектом».

Кормят до двух-трех лет

По данным Министерства здравоохранения Кыргызстана, грудное вскармливание в стране является почти общепринятой практикой.

По данным медико-демографического исследования (MICS), в 2014 году 82,5% новорожденных в республике были приложены к груди в течение первого часа после рождения, а 92,5% – в первый день после рождения, а в целом 97,6% детей, родившихся за два года до начала проведения исследования, получали грудное вскармливание какой-то период времени.

Также, по данным исследования, в 2014 году 41,1% детей получают исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни, этот показатель вырос на 10% за период с 2006 года.

Грудное вскармливание в Кыргызстане может продолжаться до достижения ребенком двух и трех лет.

Агитация нужна и в КР

Но, как отмечает руководитель кризисного центра «Сезим» Бюбюсара Рыскулова, несмотря на статистику Минздрава, в стране есть необходимость агитировать молодых мам к грудному вскармливанию, так как в будущем женщины могут перейти к использованию молочных смесей.

По ее словам, Шагиева своим примером призывала к грудному вскармливанию.

«Может ее поведение не понимает наше поколение, но она просто показывает, что, не боясь потерять фигуру, кормит ребенка грудью», – говорит Рыскулова.