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    Верховный суд Кыргызстана оставил под арестом Омурбека Текебаева

    Сегодня судьи в Бишкеке подтвердили законность ареста лидера фракции «Ата Мекен», вчера – отправили под стражу другого оппозиционера – Райкана Тологонова.

    Омурбек Текебаев; фото: 24.kg
    Омурбек Текебаев; фото: 24.kg

    Судьи высшей судебной инстанции Кыргызстана по итогам заседания 29 марта подтвердили, что задержание Текебаева было законным и обоснованным и оставили его под стражей до 28 апреля.

    Кассационную жалобу адвоката не удовлетворили, добавив, что она была подана с опозданием.

    Официальное сообщение об этом разместила у себя на страничке в Фейсбуке Айнура Токтошева, пресс-секретарь Верховного суда Кыргызстана. Решение вынесли без участия адвоката на процессе.

    Заседание суда по делу Омуркбека Текебаева в Бишкеке; фото: Ц-1
    Заседание суда по делу Омурбека Текебаева в Бишкеке; фото: Ц-1

    Защитница Текебаева Таалайгуль Токтокунова ответила на решение заявлением о намерении продолжать борьбу за свободу своего подзащитного.

    «Мы не сдадимся и будем обращаться во все инстанции, чтобы его отпустили», – отметила она.

    Здание Верховного суда в Бишкеке во время заседания было оцеплено милицией, вокруг него собралось около сотни сторонников Текебаева. Митинг закончился ближе к обеду.

    Месяц под арестом

    Решение о заключении оппозиционного политика под стражу на два месяца принял Первомайский районный суд 28 февраля и подтвердил Бишкекский горсуд 9 марта.

    Омурбек Текебаев был задержан 26 февраля в аэропорту «Манас» по прилету из командировки в Австрию, арестован и заключен в СИЗО ГКНБ Кыргызстана.

    Основанием для задержания стало заявление российского предпринимателя Леонида Маевского о передаче ему в 2010 году одного миллиона долларов за содействие в покупке акций компании «Мегаком».

    Арестован однопартиец

    За день до решения суда по делу Текебаева среди оппозиционеров появился еще один арестант – Райкан Тологонов.

    В понедельник, 28 марта, экс-депутату «Ата Мекен» в Жогорку Кенеше было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Организация грабежа», «Организация умышленного уничтожения и повреждения имущества» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, боеприпасов, взрывчатых веществ» УК КР.

    Первомайский райсуд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения в СИЗО ГКНБ до окончания следствия.

    Как сообщает пресс-служба ведомства, с 16 марта этого года следственное управление расследует уголовное дело по ряду статей, касающихся мародерства в период апрельских событий 2010 года – в связи с появлением новых материалов и показаний свидетелей.

    «Было установлено, что грабежи офисов, жилых домов, в том числе, принадлежавших семье Бакиевых (Курманбек Бакиев – второй президент Кыргызстана, свергнутый в 2010 году – Ред.), в период с 7 по 10 апреля 2010 года в Бишкеке, были совершены группой лиц под непосредственным руководством бывшего депутата Жогорку Кенеша КР от партии «Ата Мекен» Райкана Тологонова», — говорится в сообщении.

    Райкан Тологонов был депутатом парламента от партии «Ата Мекен» в 2010-2015 годах. Ранее лидеры партии неоднократно отвергали все обвинения в адрес партии в мародерстве.

    Источник:Ц-1
    Темы: Омурбек Текебаев
    Теги: "Ата Мекен" арест Верховный суд Кыргызстан Омурбек Текебаев оппозиция в Кыргызстане Райкан Тологонов суд
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