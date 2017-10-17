Выборы в КР: Победу Жээнбекова не признал только Мадумаров

Занявший на выборах президента КР третье место с результатом 6,48% лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров отказался признавать их итоги.

Как заявил оппозиционер, власти под различными предлогами не дали проголосовать почти 500 тысячам мигрантов в России и Казахстане.

В Кыргызстане от участия в выборном процессе уклонилось почти 1,5 млн человек.

Административным и силовым методом власть с трудом обеспечила преемнику президента Алмазбека Атамбаева – кандидату от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Сооронбаю Жээнбекову.

Мадумаров считает: если половина граждан страны не голосовала, то новый президент, набравший, по данным ЦИК, более 54% голосов, на самом деле имеет поддержку менее 25% избирателей.

Бабанов согласился с поражением

Главный оппонент Жээнбекова – лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов не стал оспаривать итоги, оглашенные Центризбиркомом, который сообщил, что он набрал более 33% голосов.

Накануне Бабанов утешил своих сторонников тем, что их победа еще впереди.

Его штаб намерен продолжать расследование многочисленных нарушений на выборах. По каждому факту в ЦИК будут представлены документальные подтверждения.

Но, как сообщил один из лидеров «Республики», во многих районах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей их представителей попросту недопускали на участки голосования.

Основной соперник Жээнбекова пообещал, что возглавляемая им парламентская фракция «Республика-Ата-Журт» поднимет в парламенте вопрос о проблемах прошедших выборов.

Подводя предварительные итоги состоявшейся кампании, Бабанов вынужден был констатировать, что «он и его сторонники заняли то место, которое им определила власть».

Видимо, еще и поэтому проигравший оппозиционер пока не готов поздравить своего соперника с победой.

Россия, Казахстан и Узбекистан поздравили

Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев прислали поздравительные телеграммы преемнику Атамбаева.

Примечательно, что главы соседних государств обошлись без упоминаний в них имени пока еще действующего президента Атамбаева.

Как считают эксперты, лидеры стран СНГ, таким образом, недвусмысленно намекают новому президенту Кыргызстана о том, что продолжение курса Атамбаева вряд ли послужит укреплению добрососедских связей.

Особенно в случае с Казахстаном, президента которого покидающий политическую сцену Атамбаев оскорбил больше всех.

Наблюдатели, как всегда, дипломатичны

Главы миссий БДИПЧ ОБСЕ, Европарламента, СНГ, ШОС, представители России, Узбекистана и Китая положительно оценили итоги выборов. Но все же отметили, что в процессе выборов имели место многочисленные нарушения.

Президента Атамбаева особенно возмутило заявление представителя одной из международных организаций, который осмелился сказать, что в Кыргызстане имеет место цензура по отношению к СМИ.

В присущей эмоциональной манере Атамбаев заявил, что «честности и демократии нет уже и в США».

По его мнению, если бы выборы выиграл не его соратник, а, к примеру, проамериканский кандидат, «то они бы пели соловьями».

Кого конкретно из кандидатов он имел в виду, Атамбаев не уточнил.

Инаугурация — 4 декабря

ЦИК должен в течение 20 дней после голосования подвести окончательные итоги. После их официальной публикации новый президент должен в течение 30 календарных дней принести присягу народу Кыргызстана.

Если оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров не опротестует в суде итоги выборов, инаугурация Сооронбая Жээнбекова состоится 4 декабря.

После того как свой пост 1 декабря сдаст Алмазбек Атамбаев.