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    • Кыргызстан

    Выборы в КР: Победу Жээнбекова не признал только Мадумаров

    Занявший на выборах президента КР третье место с результатом 6,48% лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров отказался признавать их итоги.

    Политик, экс-спикер парламента Кыргызстана Адахан Мадумаров; фото с сайта - zanoza.kg
    Политик, экс-спикер парламента Кыргызстана Адахан Мадумаров; фото с сайта — zanoza.kg

    Как заявил оппозиционер, власти под различными предлогами не дали проголосовать почти 500 тысячам мигрантов в России и Казахстане.

    В Кыргызстане от участия в выборном процессе уклонилось почти 1,5 млн человек.

    Административным и силовым методом власть с трудом обеспечила преемнику президента Алмазбека Атамбаева – кандидату от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Сооронбаю Жээнбекову.

    Мадумаров считает: если половина граждан страны не голосовала, то новый президент, набравший, по данным ЦИК, более 54% голосов, на самом деле имеет поддержку менее 25% избирателей.

    Бабанов согласился с поражением

    Главный оппонент Жээнбекова – лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов не стал оспаривать итоги, оглашенные Центризбиркомом, который сообщил, что он набрал более 33% голосов.

    Накануне Бабанов утешил своих сторонников тем, что их победа еще впереди.

    Его штаб намерен продолжать расследование многочисленных нарушений на выборах. По каждому факту в ЦИК будут представлены документальные подтверждения.

    Но, как сообщил один из лидеров «Республики», во многих районах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей их представителей попросту недопускали на участки голосования.

    Основной соперник Жээнбекова пообещал, что возглавляемая им парламентская фракция «Республика-Ата-Журт» поднимет в парламенте вопрос о проблемах прошедших выборов.

    Подводя предварительные итоги состоявшейся кампании, Бабанов вынужден был констатировать, что «он и его сторонники заняли то место, которое им определила власть».

    Видимо, еще и поэтому проигравший оппозиционер пока не готов поздравить своего соперника с победой.

    Россия, Казахстан и Узбекистан поздравили

    Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев прислали поздравительные телеграммы преемнику Атамбаева.

    Примечательно, что главы соседних государств обошлись без упоминаний в них имени пока еще действующего президента Атамбаева.

    Как считают эксперты, лидеры стран СНГ, таким образом, недвусмысленно намекают новому президенту Кыргызстана о том, что продолжение курса Атамбаева вряд ли послужит укреплению добрососедских связей.

    Особенно в случае с Казахстаном, президента которого покидающий политическую сцену Атамбаев оскорбил больше всех.

    Наблюдатели, как всегда, дипломатичны

    Главы миссий БДИПЧ ОБСЕ, Европарламента, СНГ, ШОС, представители России, Узбекистана и Китая положительно оценили итоги выборов. Но все же отметили, что в процессе выборов имели место многочисленные нарушения.

    Президента Атамбаева особенно возмутило заявление представителя одной из международных организаций, который осмелился сказать, что в Кыргызстане имеет место цензура по отношению к СМИ.

    В присущей эмоциональной манере Атамбаев заявил, что «честности и демократии нет уже и в США».

    По его мнению, если бы выборы выиграл не его соратник, а, к примеру, проамериканский кандидат, «то они бы пели соловьями».
    Кого конкретно из кандидатов он имел в виду, Атамбаев не уточнил.

    Инаугурация — 4 декабря

    ЦИК должен в течение 20 дней после голосования подвести окончательные итоги. После их официальной публикации новый президент должен в течение 30 календарных дней принести присягу народу Кыргызстана.

    Если оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров не опротестует в суде итоги выборов, инаугурация Сооронбая Жээнбекова состоится 4 декабря.

    После того как свой пост 1 декабря сдаст Алмазбек Атамбаев.

    Источник:Ц-1
    Темы: Выборы президента КР - 2017, Выборы президента Кыргызстана, Сооронбай Жээнбеков
    Теги: Адахан Мадумаров Алмазбек Атамбаев выборы президента Кыргызстана Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков
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