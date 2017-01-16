Выжившие жители поселка Дача-Суу о крушении турецкого лайнера

Жители поселка Дача-Суу у аэропорта «Манас» в Бишкеке, где сегодня утром рухнул турецкий самолет, утверждают, что из-за тумана не было видно даже соседних домов.

Рая Калмамбетова, жительница дачного поселка, в момент падения самолета выходила из своего дома на работу.

Самолет рухнул в 20 метрах от ее дома. Испуганная женщина рассказывает, что взрыв турецкого самолета и сноп огня она увидела примерно в 7.15 утра.

«Через 15 минут приехали пожарные машины и «скорые». Улицы у нас узкие, «пожарки» долго не могли подъехать», – рассказывает она.

«В домах у нас сразу погас свет, грохот стоял такой, что до сих пор звенит в ушах», – признается женщина.

Она показывает свой дом, свою дочь, которая сегодня собиралась в школу во вторую смену. И рассказывает, что по пути на работу возле горевшего самолета видела двух молодых соседок, которые бежали вместе с детьми от огня.

Погибли целыми семьями

«В одном из домов ребенок успел уйти в школу, а родители погибли под обломками дома. В других домах погибли целые семьи», – рассказывает Калмамбетова.

Мээрим Дюшембиева, жительница дома номер 199 говорит, что только вернулась домой из гостей.

«Мы снимаем этот дом, – говорит она, – он находится в 10 метрах от места крушения».

Подходит ее сосед Бакир Мурзаев. «Грохот я услышал примерно в 7.15–7.20 утра. Казалось, что на нас упала бомба», – говорит Бакир.

«Это было погромче одной бомбы, дома дрожали, стекла повылетали», – поправляют его соседи.

В пострадавшем дачном поселке нет названий улиц. Жители рассказывают, что в поселке 9 линий. Больше всех пострадали дома 9-й линии.

«Мы не можем сейчас посчитать, сколько, но все говорят, что больше 30 домов разрушено», – делятся жители.

Саман превратился в пыль

Большинство домов в поселке построено из саманного кирпича. Те, на которые рухнул самолет, снесены до основания. Везде валяются предметы домашней утвари, стекла, оборванные провода.

Вокруг, на 200 метров, снег почернел от копоти и стертых в порошок саманных домов.

Катастрофа произошла, по официальным данным, 16 января в 7.31 утра. Грузовой «Боинг-747» турецкой компании «АТС», следовавший по марштуру Гонконг – Стамбул, должен был сесть в аэропорту Бишкека «Манас» для дозаправки, но пролетел посадочную полосу и рухнул на ближайший поселок.

По данным МЧС Кыргызстана, в результате падения самолета погибло 32 человека, большинство – жители местного поселка, а также четыре члена экипажа.

Туман или ошибка экипажа?

По мнению вице-премьера Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиева, причиной крушения могла стать ошибка экипажа, видимость в аэропорту «Манас», по его данным, позволяла совершить посадку.

Он рассказал, что экипаж самолета не обсуждал возможность посадки в другом аэропорту, к примеру, в соседнем Алматы.

Что говорит о том, что «все условия позволяли грузовому самолету совершить посадку», – заключил он. Далее вице-премьер поделился собранной им информацией:

«Это была компания «АСТ». Они арендовали самолет. Он летел из Гонконга и в Бишкеке должен был произвести дозаправку. Примерно в 07.17 он запросил у нашего диспетчера разрешения на посадку. Специалисты сообщили мне, что разрешение на посадку можно давать, если видимость составляет выше 300 м. У него видимость была 325 м, поэтому ему разрешили посадку.

— Как производить посадку, экипаж решает сам. Мне сообщили, что перед ним ночью посадку совершили 11 самолетов, в числе которых и пассажирские, и грузовые. Сейчас трудно сказать, чья тут вина, но есть версия, что в авиакатастрофе виноват только экипаж. Был туман, и самолет пролетел полосу».

Расследовать причины крушения самолета будет Международная авиационная комиссия (МАК). По словам Абулгазиева, и на предмет перегрузки самолета.

Турецкие СМИ сообщили имена четырех членов экипажа: капитан авиалайнера, пилот Ибрагим Гуржан Диранжы, второй пилот Казым Ондул, а также двое специалистов по перевозкам грузов Мелих Аслан и Ихсан Кожа.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура.