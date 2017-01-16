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    Выжившие жители поселка Дача-Суу о крушении турецкого лайнера

    Жители поселка Дача-Суу у аэропорта «Манас» в Бишкеке, где сегодня утром рухнул турецкий самолет, утверждают, что из-за тумана не было видно даже соседних домов.

    Спасатели на месте крушения; фото:Ц-1
    Спасатели на месте крушения; фото:Ц-1

    Рая Калмамбетова, жительница дачного поселка, в момент падения самолета выходила из своего дома на работу.

    Самолет рухнул в 20 метрах от ее дома. Испуганная женщина рассказывает, что взрыв турецкого самолета и сноп огня она увидела примерно в 7.15 утра.

    «Через 15 минут приехали пожарные машины и «скорые». Улицы у нас узкие, «пожарки» долго не могли подъехать», – рассказывает она.

    Рая Калмамбетова, жительница дачного поселка; фото: Ц-1
    Рая Калмамбетова, жительница дачного поселка; фото: Ц-1

    «В домах у нас сразу погас свет, грохот стоял такой, что до сих пор звенит в ушах», – признается женщина.

    Она показывает свой дом, свою дочь, которая сегодня собиралась в школу во вторую смену. И рассказывает, что по пути на работу возле горевшего самолета видела двух молодых соседок, которые бежали вместе с детьми от огня.

    Погибли целыми семьями

    «В одном из домов ребенок успел уйти в школу, а родители погибли под обломками дома. В других домах погибли целые семьи», – рассказывает Калмамбетова.

    Мээрим Дюшембиева, жительница дома номер 199 говорит, что только вернулась домой из гостей.

    «Мы снимаем этот дом, – говорит она, – он находится в 10 метрах от места крушения».

    Подходит ее сосед Бакир Мурзаев. «Грохот я услышал примерно в 7.15–7.20 утра. Казалось, что на нас упала бомба», – говорит Бакир.

    «Это было погромче одной бомбы, дома дрожали, стекла повылетали», – поправляют его соседи.

    В пострадавшем дачном поселке нет названий улиц. Жители рассказывают, что в поселке 9 линий. Больше всех пострадали дома 9-й линии.

    «Мы не можем сейчас посчитать, сколько, но все говорят, что больше 30 домов разрушено», – делятся жители.

    Спасатели на месте крушения самолета; фото:Ц-1
    Спасатели на месте крушения самолета; фото:Ц-1

    Саман превратился в пыль

    Большинство домов в поселке построено из саманного кирпича. Те, на которые рухнул самолет, снесены до основания. Везде валяются предметы домашней утвари, стекла, оборванные провода.

    Фото: Ц-1
    Фото: Ц-1

    Вокруг, на 200 метров, снег почернел от копоти и стертых в порошок саманных домов.

    Катастрофа произошла, по официальным данным, 16 января в 7.31 утра. Грузовой «Боинг-747» турецкой компании «АТС», следовавший по марштуру Гонконг – Стамбул, должен был сесть в аэропорту Бишкека «Манас» для дозаправки, но пролетел посадочную полосу и рухнул на ближайший поселок.

    По данным МЧС Кыргызстана, в результате падения самолета погибло 32 человека, большинство – жители местного поселка, а также четыре члена экипажа.

    Туман или ошибка экипажа?

    По мнению вице-премьера Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиева, причиной крушения могла стать ошибка экипажа, видимость в аэропорту «Манас», по его данным, позволяла совершить посадку.

    Он рассказал, что экипаж самолета не обсуждал возможность посадки в другом аэропорту, к примеру, в соседнем Алматы.

    Что говорит о том, что «все условия позволяли грузовому самолету совершить посадку», – заключил он. Далее вице-премьер поделился собранной им информацией:

    «Это была компания «АСТ». Они арендовали самолет. Он летел из Гонконга и в Бишкеке должен был произвести дозаправку. Примерно в 07.17 он запросил у нашего диспетчера разрешения на посадку. Специалисты сообщили мне, что разрешение на посадку можно давать, если видимость составляет выше 300 м. У него видимость была 325 м, поэтому ему разрешили посадку.

    — Как производить посадку, экипаж решает сам. Мне сообщили, что перед ним ночью посадку совершили 11 самолетов, в числе которых и пассажирские, и грузовые. Сейчас трудно сказать, чья тут вина, но есть версия, что в авиакатастрофе виноват только экипаж. Был туман, и самолет пролетел полосу».

    Расследовать причины крушения самолета будет Международная авиационная комиссия (МАК). По словам Абулгазиева, и на предмет перегрузки самолета.

    Турецкие СМИ сообщили имена четырех членов экипажа: капитан авиалайнера, пилот Ибрагим Гуржан Диранжы, второй пилот Казым Ондул, а также двое специалистов по перевозкам грузов Мелих Аслан и Ихсан Кожа.

    17 января в Кыргызстане объявлен днем траура.

    Источник:Ц-1
    Темы: Крушения в Центральной Азии
    Теги: Turkish Airlines авиакатастрофа аэропорт Бишкек Катастрофа компания АТС Кыргызстан Манас самолет
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