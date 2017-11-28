Жээнбеков едет в Москву и встретится с Путиным

Новоизбранный президент Кыргызстана 29 ноября совершит свой первый визит в качестве главы государства. Как и предрекали, он едет в Россию.

Сооронбай Жээнбеков в Москве встретится с президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

На повестке дня визита: укрепление сотрудничества сразу во всех сферах – политической, экономической и культурной.

Заведующая отделом внешней политики Аппарата президента Кыргызстана Айзада Субакожоева, комментируя для Ц-1 визит Жээнбекова в Россию, сказала, что он обозначает внешнеполитический курс КР, нацеленный на развитие и укрепление союзничества и стратегического партнерства с РФ.

«Отношения между нашими странами впредь будут только укрепляться», – сказала она.

Из Москвы Жээнбеков сразу вылетит в столицу Беларуси. 30 ноября в Минске он примет участие в юбилейной сессии глав стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Там во время встреч в узком и расширенном составах обсудят 24 вопроса в сфере укрепления безопасности и борьбы с терроризмом.

А вот двусторонней встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и обсуждения ситуации на кыргызско-казахстанской границе не запланировано.

В Аппарате президента Кыргызстана сослались на напряженный график Жээнбекова во время этих поездок.

Между тем на кыргызско-казахстанской границе уже полтора месяца сохраняется многокилометровая очередь большегрузов, которая скопилась там после того, как Астана усилила таможенный досмотр на контрольно-пропускных пунктах.

Формальным поводом для этого усиления Казахстан назвал несоответствие кыргызстанских товаров регламентам ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Однако границу не могут проехать не только фуры, направляющиеся в Казахстан, но и едущие транзитом.

Многие эксперты связывают блокаду с конфликтом Нурсултана Назарбаева с экс-президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

Последний раскритиковал своего тогда еще коллегу за встречу с Омурбеком Бабановым – оппозиционным кандидатом в президенты Кыргызстана и основным противником Жээнбекова на выборах.

Атамбаев назвал эту встречу вмешательством во внутреннюю политику Кыргызстана.

По оценкам экспертов, из-за этой пограничной блокады Кыргызстан уже потерял почти полпроцента от потенциального роста своего ВВП.