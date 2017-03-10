Бьют, насилуют и выгоняют: как в Таджикистане издеваются над женами

Ранние браки, многоженство и бедность приводят к тому, что в Таджикистане каждая вторая женщина подвергается насилию.

Накануне праздника 8 Марта таджикистанские и зарубежные правозащитные организации опубликовали доклад «Он оставил след в моей жизни. Домашнее насилие в Таджикистане: время восстановить справедливость».

Авторы доклада – общественный фонд «Нотабене» (Таджикистан), Международное партнерство по правам человека (МППЧ, Бельгия) и Хельсинкский фонд по правам человека (ХФПЧ, Польша) – считают, что домашнему насилию способствует множество факторов: распространенность ранних, незарегистрированных и полигамных браков, общественное отрицание разводов, преследование жертвы, недоступность образования для девочек.

Девочки не ходят в школу

Дети в Таджикистане должны посещать школу вплоть до окончания 9-го класса, однако 10% девочек не оканчивают даже среднюю школу.

К насилию приводит повсеместная бедность – Таджикистан входит в число 30 самых бедных стран мира, а в сельских районах 75% населения живет за чертой бедности.

Неблагоприятная экономическая ситуация приводит к нехватке доступного жилья, высокому уровню безработицы и неадекватной системе социального обеспечения, причем женщины страдают от этих проблем в непропорционально большей степени.

Свекровь привела сыну новую жену

Одна из историй, приведенной в отчете, – о женщине по имени Катерина, которая прожила в браке семь лет и почти ежедневно страдала от побоев. Несколько раз она обращалась в больницу, после повреждения позвоночника была прикована к постели.

«Два раза я пыталась покончить с собой, но потом я осознала, что должна жить ради моего сына. В конце концов, после семи лет брака развелась с мужем – еще до развода свекровь подыскала для него новую жену. Я вернулась к своим родителям, но мой брат меня не понимает – таджики всегда винят друг друга в случае развода», – описывает Катя свои ощущения после крушения брака.

Наргис, 24-летняя мать двоих детей, вступила в брак по религиозному обряду бракосочетания. Затем муж решил, что дети – не его, регулярно избивал и выгонял жену из дома.

«Через 20 дней после рождения второго ребенка муж пришел в дом моих родителей и избил меня, – вспоминает Наргис. – Он потребовал, чтобы я вернулась к нему, и я согласилась, поскольку хотела, чтобы у мальчиков был отец. Когда муж услышал, что я хочу переехать к нему с детьми, снова начал твердить, что это не его дети, и хотел провести тест на установление отцовства. Он так сильно избил меня, что я решила остаться с родителями».

Не только мужья, но и свекрови обижают невесток – в исследовании приводится пример, когда свекровь дала поручение невестке вставать каждый день в три часа ночи подметать во дворе дома и затем готовить завтрак к пяти утра.

Милиция не вмешивается в разборки

Побоям и издевательствам в семьях способствует и безнаказанность насильников: в прошлом году инспекторы специализированной милиции МВД зарегистрировали 145 жалоб по стране на насилие в семье, хотя, по оценкам правозащитников, около 50% женщин регулярно избивают мужья.

Наличие десяти постов инспекторов по предупреждению домашнего насилия – недостаточно для масштабов страны, а повсеместная амнистия для семейных узурпаторов делает заявления в милицию заведомо бесперспективными.

После обращения в милицию женщины часто слышали в ответ: «подумайте о своих детях», «идите домой – мы не хотим вмешиваться в ваши семейные дела» или «подумайте о том, что будет с вами, если вашего мужа арестуют и посадят в тюрьму». Аналогичная картина наблюдается в судах.

Отчаявшиеся жертвы решаются на крайние меры – в стране широко распространены случаи самоубийства.

В сообщении информагентства «Авеста» приводятся статистические данные о 200 самоубийствах, зафиксированных за одиннадцать месяцев 2016 года в Согдийской области, 90 из которых совершены женщинами и девочками (в 2015 году зафиксировано 100 таких случаев).

Откройте приюты и узаконьте вторые семьи

Авторы исследования рекомендуют властям Таджикистана публично и официально осудить домашнее насилие, обеспечить централизованную сводку статистических данных и информации о домашнем насилии, включить в Уголовный кодекс статью об изнасиловании в браке.

Важно также включить в Семейный кодекс Республики Таджикистан определение понятия «семья» и обеспечить, чтобы данное определение охватывало незарегистрированные, ранние и полигамные браки.

Правозащитники призывают создать семейные суды, решить вопрос с открытием приютов для жертв насилия и предоставлением социального жилья.