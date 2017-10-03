Крупный чиновник Таджикистана и 500 тысяч долларов

За что в Таджикистане дают взятку в полмиллиона долларов? К примеру, за внесение в госпрограмму инвестиций пункта о развитии птицеводства в Хатлонской области.

Сегодня Агентство по борьбе с коррупцией и госфинконтролю Таджикистана сообщило об аресте при получении взятки заместителя начальника Главного управления программирования инвестиций и развития регионов Министерства экономического развития и торговли Аскара Нурализода.

Якобы он получил 490 тысяч долларов за внесение в Государственную программу инвестиций на 2016–2020 годы пункта о развитии птицеводства в районе Джалолиддина Балхи Хатлонской области.

10% от гранта

Взяткодатель при этом рассчитывал получить государственный грант на это дело в размере 10 млн долларов.

При этом, по данным агентства, Нурализода просил взятку размером 10% от общего объема будущего гранта – 1 млн долларов. То есть ему была выплачена половина суммы, а вторую часть он должен был получить после выделения гранта.

Арест Нурализода является неприятным моментом для правящей Народно-демократической партии Таджикистана (НДПТ), где он был руководителем экономического отдела. Лидером партии является президент Эмомали Рахмон.

Передача взятки произошла в ресторане «Сказка» в 82-м микрорайоне таджикской столицы. Позже при обыске в доме Нурализода было обнаружено еще 10 тысяч долларов, уплаченных ранее.

Также оперативники обнаружили в доме чиновника несколько дарственных документов на имя его супруги на владение недвижимостью в разных районах Душанбе.

Коррупция в антикоррупционном ведомстве

По рейтингам международных организаций Таджикистан входит в число 20 самых коррумпированных стран мира.

После весеннего ареста ряда чиновников антикоррупционного ведомства Таджикистана, когда на скамью подсудимых сели высокопоставленные борцы с коррупцией, это, пожалуй, самый громкий скандал в сфере взяточничества в таджикском обществе.

Хотя никто в Таджикистане и не сомневается, что ведущаяся борьба за высокие должности в стране имеет лишь одну цель: оказаться «у кормушки», которая способна приносить доходы за предоставление госуслуг.

Коррупция в Таджикистане, как считает политолог Нурали Давлат, сопровождает гражданина Таджикистана от рождения до самого гроба.

Периодическая печать в стране пестрит разоблачающими статьями о коррупции в роддомах, школах, вузах, медицинских учреждениях, в налоговых органах, банках, судах, на таможне и т. д.

О том, что коррупция в Таджикистане превратилась в систему, впервые было признано еще 15 лет назад в специальном отчете сотрудников Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте РТ.

Слабость гражданского общества

Впоследствии ЦСИ проводил еще два исследования, которые показали, что коррупция в Таджикистане набирает обороты. Эксперты считают, что основная причина лежит в слабости гражданского общества, отсутствии публичного контроля и подотчетности чиновников.

Юрист Шокирджон Хакимов, заместитель председателя Социал-демократической партии, утверждает, что Таджикистан ратифицировал Международную конвенцию по противодействию коррупции, осуществил имплементацию ее основных положений в законодательстве, но из-за отсутствия парламентского и общественного контроля, неправильной кадровой политики и слабости демократических институтов не удалось снизить уровень коррупционных отношений в стране.

По его словам, вопреки требованиям указанной Конвенции, граждане не имеют возможности узнать о доходах и имуществе государственных служащих. Повсеместной коррупции способствует и сильная власть на местах, слабая подотчетность даже своему собственному руководству и низкая заработная плата чиновничьего аппарата.

Чрезмерные полномочия чиновников

Хакимов считает, что чиновникам даны чрезмерные полномочия, и слишком много людей зависят от их работы. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность государственных органов по выдаче сертификатов, лицензий, различных свидетельств и процедуры регистрации, создают благоприятные условия для коррупционных отношений, говорит он.

Между тем в начале января нынешнего года президент Таджикистана принял участие в итоговом собрании, посвященном деятельности Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией. В то время агентство возглавлял его сын Рустами Эмомали, ныне мэр таджикской столицы.

Тогда Рахмон в своем выступлении подчеркнул, что коррупция, являясь негативным явлением, подрывающим доверие народа к государству, его авторитет и имидж, создает условия для развития теневой экономики, нецелевого использования государственных и общественных средств, в целом, способствует попиранию прав человека, ослаблению нравственных устоев в стране.

Руководству агентства были даны поручения по эффективному выполнению планов и программ, отбору и привлечению к работе добросовестных кадров.