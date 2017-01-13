Подешевеют ли автомобили в Таджикистане?

Автодилеры в Душанбе объясняют, почему обещанное президентом снижение пошлин на ввоз новых автомобилей в 2017-м вряд ли отразится на ценах.

Снижение на 50% таможенных пошлин на ввоз авто – едва ли не единственное конкретное обещание, прозвучавшее в итоговой речи президента Таджикистана Эмомали Рахмона в конце декабря.

Многие увидели в этой новости грядущее падение цен на новые импортные автомобили, но есть ли повод радоваться в наступившем 2017 году?

Во-первых, обещание пока осталось обещанием, не закрепленным на бумаге. Представители автобрендов в Таджикистане говорят, что над этим сейчас работает специально созданная комиссия, и принятие соответствующих документов обещано до конца первого квартала.

Во-вторых, пока непонятно, какие именно пошлины будут снижены.

По словам представителей поставщиков импортных авто в Таджикистан, налоги на ввоз нового автомобиля составляют 36% от стоимости, где 18% – НДС, 10% – акцизный сбор и 5% – собственно таможенная пошлина.

«Если на 50% будет сокращен каждый из этих сборов, то в итоге налоговая нагрузка сократится на 18%, – объяснил Ц-1 сотрудник одного из дилерских автоцентров в Душанбе. – Это действительно вызовет существенное удешевление импортных авто, выпущенных не раньше, чем за пять лет до ввоза в Таджикистан.

Но если президент имел в виду снижение собственно 5-процентной таможенной пошлины, то вряд ли это отразится на стоимости машин.

Пустые слова или пополнение бюджета?

Что может стоять за обещанием Рахмона сократить таможенные пошлины? Эксперты склонны считать заявление популистским, хотя не исключают, что за ним может стоять попытка реанимировать авторынок и увеличить государственные доходы.

«Сократив сборы на импорт автотранспорта и расширив рынок продаж иномарок в целом, государство может в итоге получить больший доход, – считает один из таджикских экспертов-экономистов (имя попросил не указывать). – Это было бы уместно на фоне хронических проблем с пополнением бюджета в Таджикистане».

По словам экономиста, дефицит бюджета в стране наблюдается уже много лет. Основными источниками его наполнения являются налоговые и таможенные сборы, но и они год от года скудеют.

Другой экономический эксперт – Абдуманнон Шералиев считает, что обещание Рахмона вообще никак не отразится ни на ценах автомобилей, ни на объемах импорта.

«Будет снижена только таможенная пошлина на 2,5%, соответственно, на столько же и автомобили подешевеют», – говорит эксперт.

Шералиев называет обещание рекламным трюком, который должен продемонстрировать гражданам заботу государства на фоне, например, сокращения лимитов подачи электричества.

Налоговики поплатились за жадность

Последний раз ставки на ввоз иномарок на территорию Таджикистана менялись в начале 2013 года.

До этого Таджикистан работал по упрощенной системе импорта автомобилей. Стоимость сборов устанавливалась в зависимости от объема двигателя и категории авто: «для индивидуального пользования» или «для коммерческих целей».

Четыре года назад были введены единые – повышенные – тарифы на ввоз всех видов иномарок.

Видимо, фискальные органы были вдохновлены статистикой ввоза новых авто в Таджикистан, число которых в 2011–2012 годах стремительно росло, составив 51 тысячу единиц по итогам 2012-го.

Нововведение было раскритиковано экспертами и потребителями, которые указывали, что НДС на ввозимый в Таджикистан автомобиль был уплачен при вывозе его из страны-производителя. Акцизный сбор за авто считали неуместным, поскольку этот вид налога устанавливается на вредную для здоровья продукцию (например, алкоголь и сигареты).

С ростом налогов объемы импорта постепенно упали – до 3,5 тысячи автомобилей за девять месяцев 2016 года, что на 80% меньше, чем за этот же период в 2015-м.

В итоге страну заполонили старые иномарки, которые гораздо больше вредят окружающей среде, а госбюджет потерял значительную часть поступлений от ввоза автомобилей.

Большинство машин на авторынке в Душанбе – недорогие подержанные иномарки.

«Сейчас спрос в основном на старые машины марки Opel, Mercedes и Dewoo, – рассказал Ц-1 один из перекупщиков. – Люди стали жить проще. Раньше старались приобрести крутую иномарку, сейчас покупают то, что выгоднее».

Продавцы на авторынке говорят, что повышение налогов на ввоз автомобилей четыре года назад привело к большому переделу на рынке импорта. Мелкие предприниматели отсеялись, уцелели только самые крупные и влиятельные.