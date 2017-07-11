Пострадавшая в Таджикистане: «Затоплен дом, утонули куры и корова»

Жители подтопленных домов в Горно-Бадахшанской области ждут окончания дождей и опасаются дальнейшего разлива реки Пяндж.

Жители кишлака Ширговад Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) на востоке Таджикистана сообщили Ц-1, что река Пяндж продолжает разливаться, угрожая новыми подтоплениями.

В Ширговаде и соседнем кишлаке Хостав подтоплено двадцать домов. Местные жители говорят, что чудом обошлось без жертв, хотя спасти свое имущество и даже документы они не успели.

На сайте МЧС Таджикистана сообщается, что причиной подтопления стало перекрытие русла реки Пяндж оползнем, который сошел после проливного дождя в соседнем Афганистане 8 июля во второй половине дня.

В итоге образовалось целое озеро, под водой оказалось 800 м автодороги Душанбе – Хорог (на 319-м километре трассы).

В последующие дни, по данным МЧС, вода постепенно начала спадать, площадь подтопления сокращается. Автомобильное сообщение между столицей и центром ГБАО до сих пор не восстановлено.

По словам жителей подтопленных домов, ведущим собственные наблюдения, уровень воды в Пяндже продолжает прибывать.

Как это случилось

«Вся моя усадьба затоплена, – рассказывает Мохикалон Давлатова из Ширговада. – Над водой видна только крыша дома. Смыт огород, утонули куры и корова».

По словам женщины, вода прибыла около семи вечера, они с соседкой был на свадьбе в соседнем кишлаке, а когда вернулись домой, зайти было уже некуда.

«Мы живем очень близко к реке, всего несколько дворов таких, все они затоплены», – говорит она.

Все пострадавшие временно переселились к родственникам, живущим в кишлаке, расположенном выше и дальше от реки.

Каждый день на место подтопления приезжают местные чиновники, они обещают помочь с восстановлением жилья.

60-летней Мохикалон рассчитывать особо и не на кого, кроме как на местные власти.

«Я живу одна, – говорит наша собеседница. – Муж умер, его дети, которых мы вместе воспитывали (своих у меня не было), давно разъехались, у них свои семьи».

Главным источником дохода женщины было собственное хозяйство.

Однако, прежде чем заниматься восстановлением домов и дворов, местным жителям нужно дождаться, пока закончатся ливни и вода в Пяндже перестанет прибывать.

Тем временем в Душанбе добровольцы собирают гуманитарную помощь для жителей пострадавших домов.

Подтопления – в разных регионах

Стихийное бедствие в Горно-Бадахшанской области возникло из-за высокой температуры, которая спровоцировала быстрое таяние ледников и снега в горах. После снежной зимы и дождливой весны влаги там скопилось много.

За минувшие несколько месяцев в Таджикистане подтопления из-за селевых потоков уже случались в разных регионах страны: в Согдийской области, в Ляхшском районе. В результате чего были подтоплены десятки домов.