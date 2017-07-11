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    Пострадавшая в Таджикистане: «Затоплен дом, утонули куры и корова»

    Жители подтопленных домов в Горно-Бадахшанской области ждут окончания дождей и опасаются дальнейшего разлива реки Пяндж.

    Трасса Душанбе-Хорог, участок которой был подтоплен; фото: Каноат Эдгори
    Трасса Душанбе-Хорог, участок которой был подтоплен; фото: Каноат Едгори

     Жители кишлака Ширговад Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) на востоке Таджикистана сообщили Ц-1, что река Пяндж продолжает разливаться, угрожая новыми подтоплениями.

    В Ширговаде и соседнем кишлаке Хостав подтоплено двадцать домов. Местные жители говорят, что чудом обошлось без жертв, хотя спасти свое имущество и даже документы они не успели.

    На сайте МЧС Таджикистана сообщается, что причиной подтопления стало перекрытие русла реки Пяндж оползнем, который сошел после проливного дождя в соседнем Афганистане 8 июля во второй половине дня.

    В итоге образовалось целое озеро, под водой оказалось 800 м автодороги Душанбе – Хорог (на 319-м километре трассы).

    В последующие дни, по данным МЧС, вода постепенно начала спадать, площадь подтопления сокращается. Автомобильное сообщение между столицей и центром ГБАО до сих пор не восстановлено.

    По словам жителей подтопленных домов, ведущим собственные наблюдения, уровень воды в Пяндже продолжает прибывать.

    Последствия разлива реки Пяндж; фото: Каноат Едгори
    Последствия разлива реки Пяндж; фото: Каноат Едгори

    Как это случилось

    «Вся моя усадьба затоплена, – рассказывает Мохикалон Давлатова из Ширговада. – Над водой видна только крыша дома. Смыт огород, утонули куры и корова».

    По словам женщины, вода прибыла около семи вечера, они с соседкой был на свадьбе в соседнем кишлаке, а когда вернулись домой, зайти было уже некуда.

    «Мы живем очень близко к реке, всего несколько дворов таких, все они затоплены», – говорит она.

    Все пострадавшие временно переселились к родственникам, живущим в кишлаке, расположенном выше и дальше от реки.

    Каждый день на место подтопления приезжают местные чиновники, они обещают помочь с восстановлением жилья.

    Разлившийся Пяндж, июль, 2017 год; фото: Каноат Едгори
    Разлившийся Пяндж, июль, 2017 год; фото: Каноат Едгори

    60-летней Мохикалон рассчитывать особо и не на кого, кроме как на местные власти.

    «Я живу одна, – говорит наша собеседница. – Муж умер, его дети, которых мы вместе воспитывали (своих у меня не было), давно разъехались, у них свои семьи».

    Главным источником дохода женщины было собственное хозяйство.

    Однако, прежде чем заниматься восстановлением домов и дворов, местным жителям нужно дождаться, пока закончатся ливни и вода в Пяндже перестанет прибывать.

    Тем временем в Душанбе добровольцы собирают гуманитарную помощь для жителей пострадавших домов.

    Подтопления – в разных регионах

    Стихийное бедствие в Горно-Бадахшанской области возникло из-за высокой температуры, которая спровоцировала быстрое таяние ледников и снега в горах. После снежной зимы и дождливой весны влаги там  скопилось много.

    За минувшие несколько месяцев в Таджикистане подтопления из-за селевых потоков уже случались в разных регионах страны: в Согдийской области, в Ляхшском районе. В результате чего были подтоплены десятки домов.

    Источник:Ц-1
    Темы: Стихийные бедствия в Центральной Азии
    Теги: дожди оползень потоп Пяндж река Таджикистан
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