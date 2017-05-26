Продукты в высокогорном Хороге теперь дороже, чем в Душанбе

За минувшие две недели продукты в столице ГБАО Хороге подорожали на 15–30%. Памирцы объясняют это непогодой и опасаются за будущий урожай.

В столице Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана (ГБАО) вторую неделю обсуждают повышение цен на овощи и другие продукты питания.

По наблюдениям местных жителей, цены за минувшие две недели выросли на 15–30%. Хотя сезонные овощи в последние дни начали дешеветь, они все равно обходятся дороже по сравнению со столицей. А Душанбе считается самым дорогим городом в Таджикистане.

По официальным данным, средняя зарплата в ГБАО составляет 945 сомони (108,5 доллара). В Душанбе – 1 167 сомони (132,5 доллара)

«На днях картошку на рынке продавали по 11 сомони за килограмм (примерно 1,3 доллара – Ред.), – рассказывает Рудоба, жительница Хорога. – В итоге я так и не решилась купить, решила подождать».

Спустя несколько дней картофель продавали уже по восемь сомони (около одного доллара), но очень плохого качества.

Продавщица объяснила, что продает местный картофель, который обычно хранится в землянках для посева. Однако в этом году овощи в земле стали быстро портиться из-за большого количества осадков – поэтому их пытаются продать.

«Цены высокие, а зарплаты и пенсии низкие, получаем их с задержкой, – говорит жительница Хорога Зульфия и рассказывает о своих доходах. – Я инвалид второй группы. Моя пенсия составляет 157 сомони (18 долларов), но ее задерживают уже третий месяц. Живем за счет денег, которые отправляет муж из России, но и там бывают свои сложности, поэтому переводы получаем не всегда и не так много».

Стоимость продуктов в Душанбе и Хороге

Продукты Цена в Душанбе Цена в Хороге Картофель, кг 4–7 сомони ($0,5–0,8) 8–9 сомони ($1–1,1) Лук, кг 4 сомони ($0,5) 4–5 сомони ($0,5) Морковь, кг 3 сомони ($0,34) 4–5 сомони ($0,5) Мука, 50 кг (мешок) 145 сомони ($16,5) 175 сомони ($19,8) Подсолнечное масло, 3-литровая упаковка 35 сомони ($ 4) 62 сомони ($7) Помидоры, кг 5 сомони ($0,50) 8 сомони ($1) Огурцы, кг 2–4 сомони ($0,25–0,50) 6 сомони ($0,6) Бобовые, кг 10 сомони ($1,2) 12–13 сомони ($1,3–1,4) Сахар, кг 6 сомони ($0,6) 7–7,5 сомони ($0,85)

Будет ли урожай?

Повышение цен на продовольствие в регионе происходит на фоне погодных аномалий и сильных дождей, из-за которых люди не смогли своевременно заняться работами на земле.

Посевных земель в регионе немного, но даже урожай, собранный с крохотного клочка, позволял многим семьям хоть на какое-то время обеспечить себя овощами и даже фруктами.

«Каждый год к этому времени у нас уже пробивался первый урожай, – жалуется Мастура из Хорога. – В этом году мы только две недели назад на огороды вышли, а после этого опять пошли дожди. Погода в этом году непредсказуемая, опасаемся, что все лето будет мокрым. Тогда вовсе никакого урожая не дождемся».

Мастуре и ее семье хватало выращенных на своем огороде овощей (картофель, морковь, лук) до самой весны.

Нет контроля и льготных поставок

Горный Памир всегда зависел от поставок продовольствия из других регионов Таджикистана. Ведь огороды все-таки есть далеко не у всех. Цены на продукты тоже всегда были высокими – из-за отдаленности региона и дороговизны доставки.

Местные считают, что в высоких ценах виноваты и местные торговцы.

Хорогский журналист Иззат Латифи говорит, что предприниматели держат высокими цены даже на портящийся товар – в итоге скорее выбросят, чем уступят.

Наш собеседник уверен, что местные власти и контролирующие органы (структуры госстандарта, антимонопольного ведомства и санэпидстанции) обязаны контролировать поставку продовольствия и ценообразование в регионе, но не делают этого.

«Нельзя полностью отдавать это на откуп предпринимателям, – считает Иззат Латифи. – Хотя бы продукты первой необходимости должны поставляться по льготным ценам».

По мнению Латифи, этот вопрос должен решаться на правительственном уровне, и журналист из Хорога сомневается, что руководство области прикладывает достаточно усилий, чтобы получить льготы для своего края.