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    Продукты в высокогорном Хороге теперь дороже, чем в Душанбе

    За минувшие две недели продукты в столице ГБАО Хороге подорожали на 15–30%. Памирцы объясняют это непогодой и опасаются за будущий урожай.

    Базар в Хороге; фото: life.ansor.info
    Базар в Хороге; фото: life.ansor.info

    В столице Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана (ГБАО) вторую неделю обсуждают повышение цен на овощи и другие продукты питания.

    По наблюдениям местных жителей, цены за минувшие две недели выросли на 15–30%. Хотя сезонные овощи в последние дни начали дешеветь, они все равно обходятся дороже по сравнению со столицей. А Душанбе считается самым дорогим городом в Таджикистане.

    По официальным данным, средняя зарплата в ГБАО составляет 945 сомони (108,5 доллара). В Душанбе – 1 167 сомони (132,5 доллара)

    «На днях картошку на рынке продавали по 11 сомони за килограмм (примерно 1,3 доллара – Ред.), – рассказывает Рудоба, жительница Хорога. – В итоге я так и не решилась купить, решила подождать».

    Спустя несколько дней картофель продавали уже по восемь сомони (около одного доллара), но очень плохого качества.

    Продавщица объяснила, что продает местный картофель, который обычно хранится в землянках для посева. Однако в этом году овощи в земле стали быстро портиться из-за большого количества осадков – поэтому их пытаются продать.

    «Цены высокие, а зарплаты и пенсии низкие, получаем их с задержкой, – говорит жительница Хорога Зульфия и рассказывает о своих доходах. –  Я инвалид второй группы. Моя пенсия составляет 157 сомони (18 долларов), но ее задерживают уже третий месяц. Живем за счет денег, которые отправляет муж из России, но и там бывают свои сложности, поэтому переводы получаем не всегда и не так много».

    Стоимость продуктов в Душанбе и Хороге

    Продукты Цена в Душанбе Цена в Хороге
    Картофель, кг  4–7 сомони ($0,5–0,8)  8–9 сомони ($1–1,1)
    Лук, кг  4 сомони ($0,5)  4–5 сомони ($0,5)
    Морковь, кг  3 сомони ($0,34)  4–5 сомони ($0,5)
    Мука, 50 кг (мешок)  145 сомони ($16,5)  175 сомони ($19,8)
    Подсолнечное масло, 3-литровая упаковка  35 сомони ($ 4)  62 сомони ($7)
    Помидоры, кг  5 сомони ($0,50)  8 сомони ($1)
    Огурцы, кг  2–4 сомони ($0,25–0,50)  6 сомони ($0,6)
    Бобовые, кг  10 сомони ($1,2)  12–13 сомони ($1,3–1,4)
    Сахар, кг  6 сомони ($0,6)  7–7,5 сомони ($0,85)

    Будет ли урожай?

    Повышение цен на продовольствие в регионе происходит на фоне погодных аномалий и сильных дождей, из-за которых люди не смогли своевременно заняться работами на земле.

    Посевных земель в регионе немного, но даже урожай, собранный с крохотного клочка, позволял многим семьям хоть на какое-то время обеспечить себя овощами и даже фруктами.

    «Каждый год к этому времени у нас уже пробивался первый урожай, – жалуется Мастура из Хорога. – В этом году мы только две недели назад на огороды вышли, а после этого опять пошли дожди. Погода в этом году непредсказуемая, опасаемся, что все лето будет мокрым. Тогда вовсе никакого урожая не дождемся».

    Мастуре и ее семье хватало выращенных на своем огороде овощей (картофель, морковь, лук) до самой весны.

    Нет контроля и льготных поставок

    Горный Памир всегда зависел от поставок продовольствия из других регионов Таджикистана. Ведь огороды все-таки есть далеко не у всех. Цены на продукты тоже всегда были высокими – из-за отдаленности региона и дороговизны доставки.

    Местные считают, что в высоких ценах виноваты и местные торговцы.

    Хорогский журналист Иззат Латифи говорит, что предприниматели держат высокими цены даже на портящийся товар – в итоге скорее выбросят, чем уступят.

    Наш собеседник уверен, что местные власти и контролирующие органы (структуры госстандарта, антимонопольного ведомства и санэпидстанции) обязаны контролировать поставку продовольствия и ценообразование в регионе, но не делают этого.

    «Нельзя полностью отдавать это на откуп предпринимателям, – считает Иззат Латифи. – Хотя бы продукты первой необходимости должны поставляться по льготным ценам».

    По мнению Латифи, этот вопрос должен решаться на правительственном уровне, и журналист  из Хорога сомневается, что руководство области прикладывает достаточно усилий, чтобы получить льготы для своего края.

    Источник:Ц-1
    Темы: Экономика Таджикистана
    Теги: базар ГБАО Душанбе картофель овощи продукты Таджикистан урожай Хорог цены
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