Пять часов страха: рассказ пассажирки аварийного рейса Худжанд – Москва

Сухайло Назарова, летевшая рейсом Худжанд – Москва, совершившего 10 марта аварийную посадку в аэропорту вылета, рассказывает о пятичасовой драме в воздухе.

Гражданка Таджикистана Сухайло Назарова, одна из пассажиров рейса Худжанд – Москва, который совершил аварийную посадку в Худжандском аэропорту 10 марта, до сих пор не отошла от стресса.

Авиалайнер Boeing 737-300 авиакомпании Tajik Air, который должен был совершить рейс из Худжанда в Москву, после дозаправки в Таразе (Казахстан) резко сменил курс и вернулся в Худжанд. Как потом выяснилось, во время взлета из Тараза у самолета было повреждено правое шасси.

Сухайло летела с трехлетним сыном – оформлять документы на получение российского гражданства. У нее есть вид на жительство, и до 15 марта она должна подать документы в Москве. Но в итоге отложила поездку на несколько дней.

Услышала толчок и странный звук

«Для меня как-то сразу все плохо начиналось, – рассказывает Сухайло корреспонденту Ц-1. – Сын, который обычно очень спокойный, в самолете сразу стал капризничать и плакать. Это был знак, наверное».

После вылета из Худжандского аэропорта пассажирам сообщили, что планируется посадка в Казахстане для дозаправки, что займет 40–50 минут. В Москве рассчитывали быть спустя 4 часа 20 минут после вылета из Тараза.

«Когда после заправки самолет тронулся для взлета, я почувствовала какой-то толчок и услышала непонятный звук, – продолжает рассказ Сухайло. – Я сидела у крыла самолета, ближе к заднему шасси. Как потом узнала, именно шасси с нашей стороны и лопнуло, поэтому я почувствовала и толчок, и слышала звук, хотя другие пассажиры, кажется, не заметили этого».

Вскоре она забыла обо всем: казалось, все шло хорошо. Но после ужина командир объявил пассажирам о возвращении в Худжанд.

«Позже многие говорили, что не слышали этого. Видимо, просто не обратили внимания, приняв это за какое-то дежурное объявление».

Спустя несколько минут Назарова заметила, что бортпроводники вглядываются в иллюминатор недалеко от ее места. На вопрос, в чем дело, ответили, что все в порядке, и попросили не беспокоиться.

«Но через какое-то время сказали, что будет аварийная посадка, и проинструктировали, как себя вести. В самолете не было паники, но страх был у всех», – рассказывает наша собеседница.

«Больше всего боялась за сына»

Пассажирам сообщили, что посадка в Худжанде состоится через 50 минут, но они находились в небе пять часов.

Назарова говорит, что все это время она, как и другие пассажиры, молилась за то, чтобы самолет благополучно сел.

«Больше всего боялась за сына, – говорит она. – Я плакала и молила Бога, чтобы сохранил ему жизнь, если что-то случится. Попросила мужчин, сидящих поблизости, помочь ему, если они выживут при неудачной посадке. Какие только мысли не лезли в голову. Даже предсмертную молитву себе стала читать».

Бортпроводники, по словам очевидицы, вели себя очень достойно: успокаивали, приносили успокоительное пассажирам, хотя было заметно, что и сами напуганы.

Благополучную посадку она считает заслугой пилотов. Услугами Tajik Air решила больше не пользоваться, поэтому отказалась лететь на рейсе 11 марта, которым отправили в Москву пассажиров, переживших аварийную посадку. Купила билет российской авиакомпании на 14 марта.

«В Москве я буду в самый крайний срок оформления документов, – рассказывает Назарова. – Возможно, возникнут проблемы в связи с этим, но лететь на самолете Tajik Air больше не хочу. Мне и до этого случая каждый раз было страшно, потому что самолеты, которые летают из Худжанда, выглядят очень старыми».

Боинги Tajik Air и раньше ломались

Аналогичный случай произошел с Boeing-737 этой авиакомпании в мае 2013 года. Самолет тогда вылетел из московского аэропорта Домодедово, и у него перед взлетом лопнула шина одного из шасси, в связи с чем по прибытии в Худжанд он полтора часа летал над городом и сбрасывал топливо, затем совершил благополучную аварийную посадку. На борту лайнера находилось 100 человек, в том числе 10 детей.

Еще один неприятный случай с самолетом Tajik Air этой же модели был в апреле 2015 года.

Перед посадкой для заправки в Кызылорде (Казахстан) экипаж рейса Курган-Тюбе – Москва сообщил перед посадкой о неисправности: повышение давления топлива повлияло на работу одного из двигателей. Лайнеру со 165 пассажирами на борту тоже удалось удачно приземлиться.

В прошлом году в аэропорту Манас (Кыргызстан) аварийную посадку совершил Boeing-757 этой же авиакомпании, следовавший по маршруту Бишкек – Душанбе, но через полчаса он вернулся в аэропорт Манас в связи с «техническими неполадками». Как потом выяснилось, были проблемы с одним из двигателей.

В 2015 году авиакомпания Tajik Air попала в рейтинг 23 худших авиакомпаний мира в рейтинге британской консалтинговой компании Skytrax.

В частности, авторы рейтинга отмечают, что с самолетами данной авиакомпании часто случаются технические неполадки во время полета.