В Душанбе с первого дня Рамазана резко подорожали продукты

С началом Священного месяца Рамазан торговцы в столице Таджикистана на 30–50% повысили цены на фрукты, овощи и мясо.

Продукты стали заметно дороже буквально в течение суток – 27 мая, в первый день священного поста, их продавали уже по новым ценам. Хотя еще за неделю до этого мэр Душанбе Рустами Эмомали обещал, что власти будут контролировать цены.

В первую очередь повысились цены на фрукты и овощи – в среднем на 2–5 сомони за кг (0,2–0,6 доллара США). Со старыми ценниками через два дня стали продавать разве что картофель, лук и морковь.

Подорожали мука и мясо



Цена на мешок муки, который еще на прошлой неделе можно было купить в среднем за 145 сомони (16 долларов), с началом Рамазана стал стоить от 160 до 185 сомони (18–20 долларов), в зависимости от страны происхождения. На вопрос корреспондента Ц-1, с чем это связано, продавец муки просто пожал плечами и ответил, что все подорожало.

Стоимость килограмма мяса выросла с 34 до 40 сомони (с 3,7 доллара до 4,4).

«27 мая была на Зеленом базаре, хотела купить мясо, но его не продавали, – рассказывает Зебо, жительница Душанбе. – У кого ни спрашивала, говорили, что оно всё продано. Позже продавец фруктов пояснил, что его спрятали, чтобы потом продать дороже».

Уже на следующий день мясо продавали по цене не ниже 36 сомони, а за килограмм вырезки просили 40 сомони.

Дыни в Рамазан – дорогое удовольствие

Начало сезона свежих овощей и фруктов вовсе не сказывается на ценах – они продолжают расти, вместо того чтобы падать, как это обычно бывает.

Например, накануне начала Рамазана за десять сомони (1,1 доллара) можно было купить три дыни. После подорожания продавцы стали брать по шесть сомони (0,6 доллара) за каждую.

«Мы держим пост всей семьей – с мужем, сыном и дочерью, – говорит Зебо. – В жару даже вечером есть особо не хочется. Хочется свежих фруктов и овощей – именно на эти продукты торговцы и подняли цены».

Женщина возмущена тем, что продавцы на рынке, вместо того чтобы делать благие дела в Священный месяц, спекулируют на религиозности других людей.

Торговцы кивают на поставщиков

Торговцы, с которыми пытался пообщаться корреспондент Ц-1, в основном отвечают что-то вроде: хочешь – бери, не хочешь – проходи мимо.

Но некоторые все же объясняют происходящее: говорят, что цены повысили поставщики, другие кивают на перекупщиков и жалуются, что сами не получают высокого дохода.

«Пока до нас дойдет товар, он пройдет несколько рук, и каждый немного накидывает, в итоге получается такая цена», – говорит один из продавцов овощей.

«За место в месяц платим 180 сомони (20 долларов), покупаем патент за 170 сомони (18 долларов), платим за санитарную книжку 80 сомони (9 долларов), бывают и неофициальные поборы. Нам же тоже надо на что-то жить», – объяснил один из собеседников.

Торговец мясом тоже пожаловался на повышение оптовых цен из-за роста расходов на выращивание скота.

«Если еще в прошлом месяце мешок комбикорма стоил 80 сомони, то сейчас – 130 сомони (14–15 долларов), а мы его покупаем тоннами. Продавцы комбикорма, в свою очередь, объясняют это повышением таможенных пошлин и увеличением транспортных расходов из-за подорожания топлива».

Те, кто выращивает овощи на своей земле, говорят, что цены на импортные химикаты и удобрения тоже выросли вдвое.

Впрочем, продавцы на одном из рынков признались, что возвращения старых цен требовало даже руководство рынка во время совместного с милицией рейда, кое-кто в итоге прислушался, поэтому через два дня некоторые продукты хоть немного подешевели.