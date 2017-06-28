В госслужбах Таджикистана – массовые увольнения из-за двойного гражданства

Таджикские чиновники и силовики лишаются работы из-за наличия двойного гражданства, но «запасной» паспорт зачастую им дороже рабочего места.

«Дана команда очистить состав госслужб и силовых ведомств от лиц с двойным гражданством», – рассказал Ц-1 на условиях анонимности один из таджикских чиновников.

«Если дойдет до меня, буду пытаться скрыть наличие у меня российского гражданства, – говорит наш собеседник. – Если вдруг это выявят – лучше уволюсь: второй паспорт мне дороже».

Такая позиция сегодня довольно распространена среди госслужащих в Таджикистане. По информации Ц-1, подобный выбор между гражданством другой страны и рабочим местом в родной республике сделали более 30 сотрудников Нацбанка Таджикистана в апреле этого года.

Второе гражданство дороже работы

Один из бывших сотрудников Нацбанка сообщил Ц-1, что его и коллег с двойным гражданством лишили рабочего места с нарушением законодательства: уволили и тех, кто был в декретном отпуске и на больничном, при этом компенсаций за неиспользованные отпуска никто не получил.

О наличии паспортов другого государства (в основном – России) чиновники сами накануне сообщили руководству.

«Два месяца назад из Исполнительного аппарата президента пришло письмо с требованием к сотрудникам госслужб и силовых ведомств предоставить информацию о наличии второго гражданства, – говорит наш источник. – Мы как честные люди сказали правду».

Затем всем признавшимся предложили либо писать заявление об увольнении по собственному желанию, либо отказываться от второго гражданства. 26 человек написали заявления сразу же. Один сделал выбор в пользу рабочего места – принес справку из российского посольства об отказе от гражданства.

Тем, кто пытался оспаривать предложенный выбор, назвав его незаконным, руководство пригрозило увольнением «по статье»: проведение внутренней аттестации и гарантированный провал.

Бывший сотрудник Нацбанка утверждает, что «чистка рядов» не коснулась сотрудников, которые имели покровителей среди руководства организации.

«Восстанавливаться через суд никто не хочет: это бесполезно. Но удивляет то, почему молчит посольство России?» – говорит наш собеседник.

«Чистка рядов» в милиции

Как стало известно Ц-1, аналогичная проверка сейчас происходит и в отделениях милиции Таджикистана – и там также уже есть уволенные за наличие двойного гражданства.

Ужесточение мер в отношении таджикских госслужащих, обладающих паспортами других государств, в стране началось в 2014 году. Тогда были приняты поправки в закон «О дипломатической службе», согласно которым иностранцам, лицам без гражданства и лицам с двойным гражданством запретили работать в дипломатическом корпусе.

В ноябре 2016 года аналогичные меры были приняты в отношении госбезопасности, а в июне этого года правительство решило подкорректировать в закон «О милиции».

Правительство объясняет, что данные меры «направлены на защиту национальных интересов страны».

На начало 2017 года в Таджикистане насчитывается свыше 19 тысяч госслужащих.

По неподтвержденным данным, большинство обладателей российских паспортов работают в таджикских государственных учреждениях, особенно популярно двойное гражданство среди силовиков в отставке. Причина кроется в высокой пенсии для военнослужащих РФ.