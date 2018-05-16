В РТ родственников чиновников обяжут декларировать доходы

16 мая в нижней палате Парламента РТ пройдет обсуждение проекта поправок в Закон «О государственных служащих». В частности, депутаты рассмотрят инициативу правительства об обязательном декларировании доходов родственниками чиновников всех рангов.

Изменение связано с исполнением Стратегии по противодействию коррупции в РТ на 2013–2020 годы.

Парламентарий Абдурахим Холикзода заявил, что цель внесения поправок в Закон «О государственных служащих» заключается в усовершенствовании механизма декларирования доходов чиновников и всех членов их семей.

В мае 2017 года таджикские депутаты обязали госслужащих отчитываться по доходам. Тогда же в доме высокопоставленного следователя Антикоррупционного агентства в городе Бустоне силовики обнаружили мешки с золотом и деньгами на сумму 1,5 млн долларов. Его аресту предшествовала чистка в рядах ведомства по борьбе с коррупцией.