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    • Таджикистан

    В РТ родственников чиновников обяжут декларировать доходы

    16 мая в нижней палате Парламента РТ пройдет обсуждение проекта поправок в Закон «О государственных служащих». В частности, депутаты рассмотрят инициативу правительства об обязательном декларировании доходов родственниками чиновников всех рангов.

    Парламент Таджикистана; фото: Asia-Plus
    Парламент Таджикистана; фото: Asia-Plus

    Изменение связано с исполнением Стратегии по противодействию коррупции в РТ на 20132020 годы.

    Парламентарий Абдурахим Холикзода заявил, что цель внесения поправок в Закон «О государственных служащих» заключается в усовершенствовании механизма декларирования доходов чиновников и всех членов их семей.

    В мае 2017 года таджикские депутаты обязали госслужащих отчитываться по доходам. Тогда же в доме высокопоставленного следователя Антикоррупционного агентства в городе Бустоне силовики обнаружили мешки с золотом и деньгами на сумму 1,5 млн долларов. Его аресту предшествовала чистка в рядах ведомства по борьбе с коррупцией.

    Темы: Коррупция, Таджикистан
    Теги: доходы родственники Таджикистан чиновники
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