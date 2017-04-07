В Таджикистане дешевеет сомони, доллар уходит в подполье

Эксперты прогнозируют дальнейшее падение национальной валюты и укрепление черного рынка, обвиняя в происходящем Нацбанк Таджикистана.

Валютный рынок в Таджикистане лихорадит уже не первый год. С начала 2017 года курс национальной валюты опускается все ниже, а возможностей купить ее в банках – все меньше.

Опрошенные Ц-1 эксперты дают неутешительные прогнозы – сомони будет дешеветь, а черный валютный рынок – богатеть.

Курс таджикского сомони, согласно официальному курсу Национального банка Таджикистана (НБТ), составил на сегодня 8,40 сомони за доллар США.

Импорт подорожает

В микрокредитных организациях и коммерческих банках курс американской валюты достигает 8,57 сомони.

Однако найти ее в Таджикистане даже по курсу коммерческих банков становится все сложнее, отчего больше всего страдают предприниматели, занимающиеся импортом товара, – им валюта нужна в крупных размерах.

Покупают валюту в основном на черном рынке – на 20–30 сомони дороже.

«Мне нужно как минимум 40 тысяч долларов, чтобы завезти товар, но в банках такую сумму не найти, – рассказывает душанбинский предприниматель, который занимается продажей мебели. – В точках обмена валюты можно купить не больше 200 долларов в одни руки. Поэтому валюту приходится покупать на черном рынке по завышенному курсу. Разумеется, это скажется на цене моего товара».

Рассказывать, где именно покупают доллары, предприниматели остерегаются даже анонимно.

В прошлом году власти криминализировали нелегальные операции с валютой, оставив это право только за банками и кредитными организациями. За это можно получить штраф от 500 до 7,5 тыс. долларов и даже тюремный срок – от двух до девяти лет.

В 2015-м официальный курс таджикской валюты держался в пределах 7,8 сомони за доллар, в 2016-м достиг 8,6 сомони, затем немного откатился назад – и вот теперь опять пошел в рост.

На сайте Нацбанка рост курса иностранной валюты в 2017-м называется временным и объясняется «увеличением объема денежной массы в обороте» до 8,4 млрд сомони, что на 60% больше, чем в прошлом году. В марте денежная масса увеличилась еще на 1,3 млрд сомони.

Сомони дешевеет из-за действий Нацбанка?

«Осуществленное в рамках политики поддержки банковской системы финансирование проблемных банков значительно повлияло на монетарные и денежные показатели, создавая курсовые и инфляционные риски в экономике», – говорится в официальном сообщении Нацбанка. Что это означает?

Один из экономических обозревателей считает, что появление инфляционных рисков спровоцировано действиями Нацбанка и правительства Таджикистана.

«В прошлом году правительство решило поддержать проблемные банки, выпустив векселя на сумму около 4 млрд сомони (400 млн долларов по курсу на декабрь 2016-го), – говорит собеседник Ц-1. – То есть Нацбанк выступил гарантом по банковским долгам, не имея возможности их выплатить».

По некоторым данным МВФ, и другие международные финансовые институты негативно отреагировали на это решение. Чтобы спасти ситуацию, Нацбанк, по данным собеседника Ц-1, включил печатный станок, хотя эта информация всячески скрывается. Хотя заявление на сайте регулятора можно расценивать как косвенное тому подтверждение.

Именно дополнительная эмиссия, по его мнению, обернулась удешевлением национальной валюты.

По мнению эксперта, реальный курс доллара достигнет 10 сомони, затем откатится примерно до 9,1–9,2 сомони за доллар. Кстати, в госбюджет 2017 года заложен курс 9,16 сомони за доллар.

Нацвалюта падает и падать будет

Экономический эксперт Абдуманнон Шералиев тоже считает, что к ухудшению ситуации на валютном рынке привели неграмотные действия Нацбанка. Речь не только о дополнительной эмиссии, но и о монополизации валютного рынка.

В итоге многомиллионные валютные операции ушли в тень, и доходы от них получает черный рынок, а не банковская система.

По мнению Шералиева, теперь удержать процесс под контролем невозможно – черный рынок будет расти и дальше, разрыв между официальным и реальным курсом будет увеличиваться.

«Понадобится много лет, чтобы люди опять поверили банкам и снова стали через них работать, – считает эксперт. – Любые меры, которые власти направят на регулирование рынка, будут сведены на нет, в связи с уровнем коррупции в стране. Как видите, даже угроза уголовной ответственности за валютные операции не помешала формированию черного рынка. Вероятно, потому что правоохранительные органы тоже в этом замешаны. До какого уровня сомони будет падать – неизвестно, но однозначно этот процесс будет продолжаться».