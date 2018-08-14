В Таджикистане завершена операция по спасению альпинистов

При жестком приземлении вертолета Ми-8 в районе ледника Фортамбек в горах Таджикистана на высоте 4500 метров погибли три альпиниста из России и два члена экипажа.

13 августа выжившие альпинисты и пилот – подполковник Бобоназар Джалилов доставлены в душанбинский медцентр «Истиклол». В Комитете по чрезвычайным ситуациям (КЧС) РТ сообщили имена погибших спортсменов. Это Александр Абросимов, Руслан Тараканов и Тимур Барабанов.

По данным Asia-Plus, одним из погибших пилотов является 71-летний Музаффар Файзуллоев.

Еще шестеро спортсменов получили травмы средней тяжести. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Причиной жесткой посадки вертолета могли стать сложные погодные условия: сильный ветер и плохая видимость.

Инцидент произошел 12 августа. Вертолет с альпинистами, которые должны были совершить восхождение на пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) высотой 7495 метров, перестал выходить на связь. Из-за отсутствия техники КЧС обратился за помощью к Минобороны республики. Утром 13 августа, когда альпинисты смогли выйти на связь и сообщили координаты, к ним вылетели два российских военных вертолета, дислоцированных на 201-й военной базе в РТ.