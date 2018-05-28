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    • Туркменистан

    Amnesty International против дресс-кода для женщин в Туркменистане

    Правозащитная организация Amnesty International призвала ООН обратить внимание на дискриминацию женщин в Туркменистане, которым фактически запрещено водить автомобили, свободно передвигаться по стране и носить европейские наряды.

    Женщины Туркменистана; фото: arzuw.news
    Женщины Туркменистана; фото: arzuw.news

    Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин в ходе сессии, которая пройдет со 2 по 20 июля, рассмотрит доклад Туркменистана.

    Правозащитники отмечают, что туркменки, в особенности работающие в государственном секторе, вынуждены носить национальную одежду. Фактически им запрещено красить волосы, наращивать ногти и ресницы, а также использовать лак для ногтей.

    Кроме того, с января 2017 года студенткам разрешили передвигаться по стране исключительно самолетом и рекомендовали отказаться от услуг такси. Годом позже туркменские женщины лишились права водить автомобили, отмечает Amnesty International.

    Оценка масштаба нарушений прав человека в Туркменистане «крайне затруднительна в связи со сложностями в доступе к информации из-за пределов страны».

    Туркменистан остается закрытым для международных комиссий, однако имеющейся информации достаточно, чтобы говорить о массовых нарушениях прав человека в стране, в том числе в отношении женщин, подытоживают правозащитники.

    Темы: Запреты в Туркменистане, Права человека, Туркменистан
    Теги: дискриминация женщин запреты права человека Туркменистан
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