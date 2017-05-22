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    • Туркменистан

    Шавкат Мирзиёев – впервые в кепке и спортивном костюме

    Президент Узбекистана во время встречи с главой Туркменистана на курорте «Аваза» предстал в неформальном образе: прокатился на велосипеде, яхте и карете.

    Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов на яхте; фото: Хроники Туркменистана
    Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов на яхте; фото: Хроники Туркменистана

    Богатым на впечатления получился второй визит президента Узбекистана в Туркменистан, который прошел 20–21 мая.

    Встреча глав государств состоялась на берегу Каспийского моря – на главном туркменском курорте «Аваза». После подписания документов президенты продолжили общение во время катания на велосипедах и прогулки на яхте «Галкыныш» стоимостью 60 млн долларов США.

    Президенты Узбекистана и Туркменистана катаются на велосипедах; фото: Хроники Туркменистана
    Президенты Узбекистана и Туркменистана на велосипедах; фото: Хроники Туркменистана

    Судно, курсирующее вдоль курорта, с берегов приветствовали сотни людей с узбекскими и туркменскими флажками, пишет сайт «Хроника Туркменистана».

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    Туркменистанцы на берегу приветствуют президентов на роскошной яхте; фото: Хроники Туркменистана

    В программе визита нашлось время и для сказочной белой кареты, на которой Мирзиёев и Бердымухамедов доехали до спортивного центра. Телохранители следовали за ними на велосипедах.

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    Мирзиёев и Бердымухамедов едут на карете; фото: Хроники Туркменистана

    В тренажерном зале туркменский президент показывал своему коллеге упражнения. Мирзиёев, правда, повторять их не стал.

    Президент Туркменистана демонстрирует президенту Узбекистана упражнения; фото: Хроники Туркменистана
    Президент Туркменистана демонстрирует президенту Узбекистана упражнения; фото: Хроники Туркменистана

    На переговорах обсуждалось расширение сотрудничества между странами. По словам Мирзиёева, не случайно встреча произошла на территории «Авазы»: Узбекистан через порты Туркменистана на Каспийском море собирается выйти на международные транспортные коридоры.

    Официальная часть визита Мирзиёева в Узбекистан; фото: Официальный сайт президента Туркменистана
    Официальная часть визита Мирзиёева в Узбекистан; фото: Официальный сайт президента Туркменистана

    Главный итог визита – договоренность о разведке и добыче нефти на Каспийском шельфе, а также о поставках легкой нефти из Туркменистана на Бухарский нефтеперерабатывающий завод.

    Это уже второй визит Мирзиёева в Туркменистан в качестве президента Узбекистана. Первый состоялся в марте этого года.

    Источник:Ц-1
    Темы: Гурбангулы Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев
    Теги: Аваза визит Гурбангулы Бердымухамедов президент Туркменистан Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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