Шавкат Мирзиёев – впервые в кепке и спортивном костюме

Президент Узбекистана во время встречи с главой Туркменистана на курорте «Аваза» предстал в неформальном образе: прокатился на велосипеде, яхте и карете.

Богатым на впечатления получился второй визит президента Узбекистана в Туркменистан, который прошел 20–21 мая.

Встреча глав государств состоялась на берегу Каспийского моря – на главном туркменском курорте «Аваза». После подписания документов президенты продолжили общение во время катания на велосипедах и прогулки на яхте «Галкыныш» стоимостью 60 млн долларов США.

Судно, курсирующее вдоль курорта, с берегов приветствовали сотни людей с узбекскими и туркменскими флажками, пишет сайт «Хроника Туркменистана».

В программе визита нашлось время и для сказочной белой кареты, на которой Мирзиёев и Бердымухамедов доехали до спортивного центра. Телохранители следовали за ними на велосипедах.

В тренажерном зале туркменский президент показывал своему коллеге упражнения. Мирзиёев, правда, повторять их не стал.

На переговорах обсуждалось расширение сотрудничества между странами. По словам Мирзиёева, не случайно встреча произошла на территории «Авазы»: Узбекистан через порты Туркменистана на Каспийском море собирается выйти на международные транспортные коридоры.

Главный итог визита – договоренность о разведке и добыче нефти на Каспийском шельфе, а также о поставках легкой нефти из Туркменистана на Бухарский нефтеперерабатывающий завод.

Это уже второй визит Мирзиёева в Туркменистан в качестве президента Узбекистана. Первый состоялся в марте этого года.