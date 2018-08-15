Жители Ашхабада устанавливают кондиционеры вопреки запрету властей

Власти Ашхабада запрещают установку внешних блоков кондиционеров на фасадах многоэтажек для придания им эстетического вида. Однако ашхабадцы игнорируют ограничения в аномальную жару.

В столице Туркменистана сохраняется высокая температура воздуха. Днем столбики термометра не опускаются ниже 35–40 градусов, а порой поднимаются до +46°C.

Пытаясь спастись от жары, горожане покупают кондиционеры и, несмотря на запрет властей, устанавливают внешние блоки на фасадах многоэтажных зданий.

Сотрудники домоуправлений отслеживают нарушителей и требуют от них демонтажа кондиционеров, пишут «Хроника Туркменистана».

Наряду с этим власти Ашхабада демонтируют и спутниковые антенны, установленные жителями столицы. Официальную причину ликвидации кондиционеров и спутниковых «тарелок» в городской администрации не называют.