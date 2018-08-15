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    • Туркменистан

    Жители Ашхабада устанавливают кондиционеры вопреки запрету властей

    Власти Ашхабада запрещают установку внешних блоков кондиционеров на фасадах многоэтажек для придания им эстетического вида. Однако ашхабадцы игнорируют ограничения в аномальную жару.

    Демонтаж кондиционеров; фото: "Хроники Туркменистана"
    Демонтаж кондиционеров; фото: «Хроники Туркменистана»

    В столице Туркменистана сохраняется высокая температура воздуха. Днем столбики термометра не опускаются ниже 35–40 градусов, а порой поднимаются до +46°C.

    Пытаясь спастись от жары, горожане покупают кондиционеры и, несмотря на запрет властей, устанавливают внешние блоки на фасадах многоэтажных зданий.

    Сотрудники домоуправлений отслеживают нарушителей и требуют от них демонтажа кондиционеров, пишут «Хроника Туркменистана».

    Наряду с этим власти Ашхабада демонтируют и спутниковые антенны, установленные жителями столицы. Официальную причину ликвидации кондиционеров и спутниковых «тарелок» в городской администрации не называют.

    Темы: Запреты в Туркменистане
    Теги: Ашхабад запреты кондиционер Туркменистан
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