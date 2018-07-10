Туркменистанцы вновь могут свободно выезжать из страны

После публикаций в мировой прессе о сложностях, связанных с выездом граждан Туркменистана моложе 40 лет за границу, миграционная служба свободно выпускает из страны всех желающих.

На минувшей неделе председатель Государственной миграционной службы Туркменистана Мерген Гурдов потребовал от подчиненных «корректного отношения к выезжающим гражданам».

После этого сообщений о недопущении пассажиров моложе 40 лет на международные рейсы в Ашхабадском аэропорту не было, пишут «Хроники Туркменистана».

Как долго продлится ослабление режима въезда и выезда, неизвестно.

Ранее Ц-1 писал, что в Туркменистане фактически ввели запрет на выезд из страны лиц моложе 40 лет. Молодых людей не допускали на международные авиарейсы.