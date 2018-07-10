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    • Туркменистан

    Туркменистанцы вновь могут свободно выезжать из страны

    После публикаций в мировой прессе о сложностях, связанных с выездом граждан Туркменистана моложе 40 лет за границу, миграционная служба свободно выпускает из страны всех желающих.

    Женщины Туркменистана; фото: arzuw.news
    Женщины Туркменистана; фото: arzuw.news

    На минувшей неделе председатель Государственной миграционной службы Туркменистана Мерген Гурдов потребовал от подчиненных «корректного отношения к выезжающим гражданам».

    После этого сообщений о недопущении пассажиров моложе 40 лет на международные рейсы в Ашхабадском аэропорту не было, пишут «Хроники Туркменистана».

    Как долго продлится ослабление режима въезда и выезда, неизвестно.

    Ранее Ц-1 писал, что в Туркменистане фактически ввели запрет на выезд из страны лиц моложе 40 лет. Молодых людей не допускали на международные авиарейсы.

    Темы: Запреты в Туркменистане, Права человека
    Теги: выезд права человека Туркменистан
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