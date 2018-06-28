Жителям Туркменистана моложе 40 лет запретили выезжать из страны

Миграционная служба Туркменистана не дает разрешения на выезд за границу лицам моложе 40 лет по «распоряжению сверху».

Об ограничении на выезд из страны Туркменской редакции «Радио Свобода» сообщили жители Дашогузского велаята (области). Официально подтвердить или опровергнуть данную информацию журналистам не удалось.

Местные власти якобы отказывают в выезде молодым людям до 40 лет, выполняя распоряжение начальства. Раньше, по сообщениям «местных наблюдателей», возрастной порог достигал 30 лет.

Таким образом, пишет издание, власти Туркменистана пытаются остановить волну эмиграции, вызванную тяжелым экономическим положением в стране.

Для выезда из страны гражданам РТ требуется специальная виза, выдаваемая уполномоченным органом.

С некоторых пор туркменистанцев без объяснения причин стали снимать с международных рейсов в аэропорту Ашхабада.