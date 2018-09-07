Ахтам Шаймарданов / Узбекистану нужна позитивная дискриминация девочек

Я предлагаю объединить усилия демократической общественности Узбекистана по внедрению политики позитивной дискриминации девочек и девушек в стране в области образования.

6 августа на сайте Ц-1 была опубликована статья Галимы Бухарбаевой «Когда мужчина борется за хиджаб для женщины».

Бухарбаева заявляет, что не поддерживает недавний арест нескольких мужчин-блогеров из Узбекистана, которые требовали разрешить девочкам ношение головного убора – хиджаба в школах страны.

Она также считает, что «власть в Ташкенте ни в коем случае не должна была подвергать арестам людей за высказывание мнения в Интернете, как и в любом другом месте, пусть это касается даже желания одеть всех женщин страны в хиджабы».

И она объясняет логику действий властей тем, что власть «за подобными дискуссиями в Интернете видит только пропаганду исламского фундаментализма».

Но Галима также заявляет, что арестованные блогеры-мужчины, по сути, боролись не за женские права, «они бились прежде всего за свои особые права – за возможность мужчины взять под контроль женщину с раннего детства, прикрываясь при этом Конституцией…»

Она напоминает этим блогерам, что «Конституция устанавливает, что Узбекистан – это светское государство, и «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной» (статья 12), а «женщины и мужчины имеют равные права» (статья 46).

Журналистка утверждает, что арест этих блогеров указывает на то, что:

«Во-первых: правительство Узбекистана испытывает страх перед любой дискуссией, даже в виртуальной Сети, особенно, когда ее участники апеллируют к исламу. Правительство, как обычно, готово пресекать любую дискуссию силовыми и противоправными действиями.

Во-вторых: публичное мнение в стране все более склоняется к религии, все отчетливее утверждая консервативные исламские принципы как основу общественных отношений. И критерием усиления ислама как раз является положение женщин в стране.

В-третьих: женские права в Узбекистане определяют, интерпретируют и защищают представители власти и «бородатые мужчины» в Интернете, но только не сами женщины – их нет, их не видно, их не слышно. В стране нет ни громких женских голосов, ни влиятельных женских организаций, способных высказать свое мнение по поводу развернувшейся дискуссии».

По ее прогнозу, из-за отсутствия в Узбекистане гражданского общества, НПО, независимой прессы правительство страны не сможет противостоять происходящей исламизации страны. А опора правительства Узбекистана в противостоянии исламскому фундаментализму только на силу будет интерпретироваться как регрессивные действия, направленные на нарушение прав человека.

По моему мнению, Галима Бухарбаева в своей статье затронула очень важную социальную проблему современного Узбекистана.

Я предлагаю для обсуждения мое видение этой проблемы и способ ее решения.

1. Термины «исламизация» и «исламский фундаментализм» не идентичны.

Узбекистан фактически является страной с подавляющим большинством населения, придерживающимся исламских культурных традиций.

Узбекистан с 1996 года является членом Организации исламского сотрудничества. Но исламский фундаментализм в Узбекистане не приветствуется большинством населения.

2. Дискриминация прав женщин происходит не только в странах с преимущественно мусульманским населением.

3. Женщины несут основную роль в семье для ухода и воспитания детей. И поэтому формирование женщин напрямую влияет на интеллектуальное развитие нации любого государства.

Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев очень заинтересован в инновационном развитии Узбекистана.

Поэтому я предлагаю объединить усилия демократической общественности Узбекистана по внедрению позитивной дискриминации девочек в образовании в стране.

Например, специальные бесплатные программы для ускоренного обучения иностранным языкам, программирования, прав человека, здорового образа жизни.

Зачисление в университеты с 16 лет, бесплатное образование в университете, доступное дистанционное образование.

Ахтам Шаймарданов, эколог, активист из Узбекистана, ныне проживающий в США, Калифорния

Источник: Общество прав человека Узбекистана — hrsu.org