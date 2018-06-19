Арестованный в Кашкадарье Закир Алиев, возможно, под пытками

Лидер «Конгресса узбекистанских американцев» Джахонгир Мухаммад считает, что арестованный при возвращении из США в РУз Закир Алиев мог признаться в принадлежности к ИДУ только под пытками.

«Я в шоке. Я был у Закира прямо перед его отъездом. Я был очень рад, что ему наконец-то дали визу. Он бегал за этой визой почти два года», – начинает беседу с корреспондентом Ц-1 Джахонгир Мухаммад (в прошлом известен как Джахонгир Маматов. – Прим. Ц-1), проживающий в США.

Мухаммад делится фотокопией узбекской визы в паспорте гражданина США Закира Алиева, продолжая рассказывать, что для ее получения тот прошел все инстанции, включая Кашкадарьинский ОВИР, МИД РУз, и в итоге получил разрешение на въезд в Узбекистан сроком на 90 дней в посольстве страны в Вашингтоне.

46-летний Алиев, являющийся заместителем председателя «Конгресса американских узбекистанцев», был арестован в родном Чиракчинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана через час после прибытия домой – в 9 часов утра 16 июня.

Государственное информагентство УзА накануне, 18 июня, распространило сообщение, что Алиев был задержан Службой госбезопасности (СГБ) в связи с возбуждением против него в 2005 году уголовного дела по статьям: «Посягательство на конституционный строй РУз», «Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан», «Организация преступного сообщества».

В сообщении также говорилось, что в 2000 году Алиев присягнул на верность Исламскому движению Узбекистана (ИДУ), проходил военную подготовку в Афганистане и участвовал в боевых действиях против властей этой страны и коалиционных сил во главе с США.

Джахонгир Мухаммад говорит, что обвинение является нонсенсом. По его словам, он знает Алиева с 1993 года.

«Он никогда не был членом ИДУ. Он нерелигиозный человек. Но как узбек иногда посещал похороны, которые по обычаям проходят в мечетях», – рассказывает он.

«Закир писал статьи, в которых разоблачал Мухаммада Салиха (лидер Народного движения Узбекистана. – Прим. Ц-1) в связи с его желанием построить исламское государство в Узбекистане, за что известный автор Усман Хакназаров обвинял его в предательстве религиозных людей и продаже себя США и ФБР», – продолжает он.

На вопрос, как вы в таком случае объясните сообщение УзА, что Алиев уже признался в членстве в ИДУ? – Мухаммад с уверенностью говорит, что такие признания его коллега мог дать только под пытками.

Зачем он поехал в Узбекистан?

Джахонгир Мухаммад делится, что Алиев поехал в Узбекистан навестить свою маму и бабушку, которой исполнилось 100 лет. Он всегда помогал своей семье, а теперь же хотел наладить бизнес в Узбекистане, инвестировать деньги.

В 2014 году Алиев стал гражданином США. На новой родине он жил более чем в достатке: имел дом, машины. Возглавлял созданную им фирму по налогам и бухгалтерскому учету.

«Он помогал всем землякам, помогал деньгами, помогал машиной, и все это – бесплатно и безвозмездно. Он очень добросовестный и добрый человек. Я очень уважаю и высоко ценю его как человека и друга», – говорит Мухаммад.

Лидер «Конгресса американских узбекистанцев» еще рассказывает о коллеге, что в прошлом он занимался журналистикой, сотрудничал с Узбекской службой радио «Голос Америки», писал для сайта Turonzamin, а в последний год особенно радовался позитивным изменениям в Узбекистане под руководством нового президента Шавката Мирзиёева.

О том, что Алиев был филантропом, рассказывает и Улугбек Бакир, новый лидер «Клуба пламенных сердец».

По словам Бакира, когда он лишь заикнулся, что в Узбекистане в страшной нужде находится Джамшид Каримов, журналист и племянник первого президента Ислама Каримова, 10 лет проведший в психушке по воле дяди, Алиев немедленно отправил ему 200 долларов.

«Он помогал всем, как мог, как услышит о чьей-то беде», – рассказывает Бакир.

Его арест в Узбекистане, несмотря на полученную визу и паспорт гражданина США, по мнению Бакира, символизирует то, что власть Мирзиёева не изменила политики страны в отношении эмигрантов, желающих вернуться в страну: при возвращении на родину их ждет или депортация, или тюрьма.