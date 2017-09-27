Богатая наследница из Ташобласти по-прежнему без кола и двора

Люди, захватившие дом отца Ироды Салиевой в Ташкентской области после его смерти, продолжают чинить ей препятствия, а чиновники не в силах помочь.

Жительнице Ташкентской области Ироде Салиевой не смог помочь даже председатель Верховного суда Узбекистана Казим Камилов, который 6 июня на своем первом приеме заверил, что ее дело будет «решено по закону».

Но Ирода до сих пор не может получить дом в поселке Урта-аул, хотя имеется решение Зангиатинского суда от 27 апреля 2012 года, признающее ее «наследницей отца по всему имуществу».

Ц-1 в июне уже писал об этой тянущейся шестой год истории.

В нашей статье говорилось, что, пока Ирода Салиева находилась в местах лишения свободы, дом и другое имущество после смерти ее отца Солиджона Салиева захватили посторонние люди.

Они тоже представлялись Салиевыми, говорили, что это якобы – законная жена и трое ее детей от 40 до 47 лет, причем рожденные от совместного брака с отцом Ироды.

А во время суда в 2012 году выяснилось, что Солиджон Салиев был женат только один раз и имеет лишь одну дочь – Ироду Салиеву.

А неизвестно откуда появившаяся «новая жена» на самом деле – Турсуной Бакиева. И все документы, как ее свидетельство о браке, так и метрики детей, оказались поддельными.

«Ничего не слышу, ничего не вижу»

После публикации на Ц-1 законная наследница надеялась, что фактом подлога документов всерьез заинтересуется прокуратура.

Министерство юстиции по заявлению Ироды целых три года занималось этим делом, после чего в мае 2016-го направило в Ташкентскую областную прокуратуру официальное письмо с просьбой выяснить, кто такие Салиевы-Бакиевы.

Но, как утверждает Ирода, прокуратура Минюсту так ничего и не ответила. 6 сентября Салиева сама написала заявление в это ведомство, чтобы напомнить о его обязанностях.

А 25 сентября она решила лично приехать в облпрокуратуру, но там выяснилось, что о ее заявлении никто ничего не знает.

«Будешь ходить по судам еще восемь лет!»

По словам Ироды, что-то непонятное происходит и в судебной системе. После июньской встречи с председателем Верховного суда Камиловым у женщины появилась надежда, так как он даже попросил подчиненных привезти ее дело из Зангиатинского суда.

Но наследница зря ждала, что судебные шестеренки быстро провернутся в сторону закона. И, отчаявшись, в очередной раз написала жалобу в виртуальную приемную президента.

То, что ее жалобы в виртуальную приемную, как правило, просто пересылаются по другим адресам – чаще всего в Ташкентский областной суд, Салиеву особо не удивляет. Но ее оскорбляют ответы из этого суда, которые, по сути, являются отписками.

Ирода показывает одну из таких отписок, подписанную временно исполняющим обязанности председателя Ташкентского облсуда суда Г. Вохидовым.

В своем письме тот подтверждает, что Салиева является наследником отца по всему имуществу, многократно обращалась по этому поводу в виртуальную приемную, но если она недовольна и этим ответом, то пусть пишет в вышестоящие судебные инстанции.

Несколько месяцев назад Салиева случайно встретилась в облсуде как раз с врио Вохидовым. И тот, искренне возмутившись ее настойчивостью, заявил следующее: «Подумаешь, она шесть лет по судам ходит, ты еще восемь лет будешь ходить!»

Как утверждает Ирода, она была бы всем очень довольна, если бы ей вернули дом и имущество. Но, судя по всему, на это рассчитывать не приходится. И предстоящей зимой ей по-прежнему придется мерзнуть в съемной квартире.