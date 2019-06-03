Дела у сотни бухарских ремесленников плохи…

Бухарский областной суд обязал местных ремесленников оплатить рынку, где расположены их мастерские, долг за отсутствующую инфраструктуру.

Выездной суд по апелляционной жалобе мастеров против администрации Центрального рынка Бухары прошел в пятницу, 31 мая.

В итоге Бухарский областной суд по гражданским делам обязал ремесленников оплатить многомиллионный долг за использование инфраструктуры городского рынка, которой там нет и в помине.

Трое судей, участвовавших в заседании, ознакомились с условиями работы мастеров, как говорится, на месте.

Им были переданы фотографии и документы, подтверждающие, что требования администрации рынка выглядят нелепыми и не могут быть удовлетворены, так как по факту дирекция, со своей стороны, не выполнила условия договора.

Как рассказывает кузнец Саид Камалов, судьи поинтересовались претензиями каждого из мастеров.

«Мы думали, что выиграем суд. Но после совещания они, сославшись на постановление хокима и Министерства финансов, вынесли решение не в нашу пользу», – рассказывает Камалов.

«Судьи сказали: они понимают, что платить не за что, но на основании решения хокимията, ежегодно утверждающего тарифы, мы обязаны заплатить», – продолжает жестянщик Шоди Икрамов.

Мастера, многим из которых по 60 лет, не понимают, почему они должны оплачивать то, чего у них никогда не было.

«Если я не ел плов, даже в глаза его не видел, почему с меня требуют заплатить за него?» – сравнивает происходящее Саид-ака.

С чего всё началось

За этой историей Ц-1 следит с сентября прошлого года, когда около ста ремесленников в Бухаре могли остаться без своих мастерских, построенных ими на собственные деньги на земле, которая, как оказалось, была передана властями Центральному рынку.

Это выяснилось в 2012 году, когда администрация рынка предъявила ремесленникам договоры аренды. По сути, местные власти лишили мастеров их собственности, уничтожив документы, подтверждающие это право.

В итоге вместе с налогом на имущество мастеров в судебном порядке обязали выплатить арендную плату и сборы за использование и сохранность инфраструктуры, которой здесь нет и в помине, аж за несколько лет.

В итоге каждый из них остался должен рынку от 20 до 25 млн сумов (2,5–3 тысячи долларов США), и с каждым месяцем эта сумма теперь растет. Задолженность ремесленников, большинство из которых пенсионеры, удерживается с их пенсионных выплат в размере 50 процентов.

После публикации этого материала чиновники пообещали не трогать их мастерские, оказать содействие в восстановлении права собственности и отзыве всех судебных претензий к ремесленникам со стороны рынка.

Однако местные власти всячески затягивают выполнение своих обещаний. Более того, в декабре прошлого года стало известно, что чиновники прибегли к шантажу.

Они отказываются подписывать документы, необходимые для оформления кадастровых бумаг, заставляя мастеров сначала реконструировать свои здания.

Суд – исполнительный орган местной власти

За ситуацией следит и Бухарский гуманитарно-правовой центр. Его руководитель – правозащитник Шухрат Ганиев называет последнее решение суда не иначе, как абсурдом.

«Это подтверждение ситуации, которая сегодня развивается по всей стране: суды на местах превратились в одно из ответвлений местной власти, в какой-то сектор областного или городского хокимията», – говорит он.

По поводу сложившейся ситуации эксперт неоднократно, в том числе и в комментариях для Ц-1, высказывался о назревшей необходимости реформирования судебной системы: в первую очередь, по словам правозащитника, должен быть создан институт независимой адвокатуры.

По его мнению, это как раз то, чего не хватало для независимого и беспристрастного судебного процесса над ремесленниками.

«Отсутствие профессиональных адвокатов, механизма, который обеспечивал бы независимость адвокатуры, не дает возможности отстаивать права на равных и отвечать на претензии, предъявляемые властью, исполнительной волей которой являются, к сожалению, судебные органы», – говорит Ганиев.

Разменная монета

Еще один немаловажный факт, на который обращает внимание эксперт: ремесленники – единственные участники затянувшегося конфликта, ради которых сегодня в Бухару приезжают туристы.

«Но турист не приезжает посмотреть на работу хокимията или суда. Он приезжает сюда, чтобы купить изделия таких вот людей, многие из которых поддерживают столетние династийные традиции мастеров-ремесленников», – отмечает Ганиев.

А туристы, напоминает он, на сегодняшний день являются основными инвесторами в экономику Узбекистана. Между прочим, о развитии данного сектора экономики беспрестанно высказывается президент.

По его мнению, власти Бухары сегодня своими руками уничтожают единственную рентабельную структуру, выгодную для страны.

Тем не менее каких-либо надежд на торжество здравого смысла правозащитник не питает. Вспоминая историю с самого начала, он напоминает о попытке выгнать мастеров с их насиженных мест в тот момент, когда на этой территории началась перестройка.

Ганиев не исключает, что власти не оставили надежды добиться своего и продолжают попытки любыми способами выжить ремесленников с территории рынка. Ведь для строительного бума, развернувшегося в городе, нужны выгодные территории.

«Но мы будем и дальше бороться – отстаивать права этих людей», – заключает Ганиев.