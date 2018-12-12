Бухарские ремесленники: «Это шантаж без единой гарантии!»

Власти Бухары, пообещавшие в сентябре не сносить мастерские около ста ремесленников и помочь им в восстановлении документов, не спешат держать слово. В ход пошел шантаж.

Около ста бухарских ремесленников до сих пор не могут оформить документы на свои мастерские, которые они построили на собственные средства порядка десяти лет назад.

Чиновники отказываются подписывать необходимые для оформления кадастровых бумаг документы, заставляя мастеров сначала реконструировать свои здания согласно генплану.

Предыстория событий

В сентябре Ц-1 писал, что около ста ремесленников в Бухаре могли остаться без своих мастерских, которые они построили на собственные деньги на земле, которая, как оказалось, была передана властями центральному рынку.

Это выяснилось в 2012 году, когда администрация рынка предъявила ремесленникам договоры аренды. В итоге вместе с налогом на имущество мастеров в судебном порядке обязали выплатить арендную плату и сборы за использование и сохранность инфраструктуры, которой здесь нет и в помине, аж за несколько лет.

В итоге каждый из них остался должен рынку от 20 до 25 млн сумов (2,5–3 тысячи долларов США). Задолженность ремесленников, большинство из которых пенсионеры, удерживается с их пенсионных выплат в размере 50 процентов.

После публикации этого материала к ним пришли представители городского хокимията. Чиновники пообещали не трогать их мастерские, взамен ремесленники согласились за свой счет привести фасады своих строений в соответствие с проектом реконструкции рынка.

Уполномоченные представители местной власти пообещали содействие в восстановлении права собственности и отзыве всех судебных претензий к ремесленникам со стороны рынка.

Обещать – не значит выполнить

Однако спустя два месяца проблема так и не сдвинулась с мертвой точки.

«Замхокима города Бахтиер Максудов направил нас в кадастр, сказал, что там нам помогут с документами. Там действительно стали помогать, и бумаги уже практически готовы. Не хватает лишь подписи главного архитектора города Олима Шукурова. Но он отказывается ее ставить», – рассказывает корреспонденту Ц-1 разочарованный 63-летний кузнец Саид-ака Камалов.

Чиновник поставил перед ремесленниками условие: в первую очередь им необходимо отремонтировать фасады своих мастерских.

«Мы никак не можем понять, в чем связь между реконструкцией и правом на собственность? Мы ведь не отказываемся ремонтировать свои здания», – удивляется кузнец Сайли Муратов.

Прокуратура – на стороне властей

Ремесленники вновь стали обращаться за помощью во всевозможные инстанции. Однако чиновники их как будто не слышат. Написали письмо и в городскую прокуратуру – те направили запрос в хокимият.

Парадоксально, но ответ городской администрации забирали сами аксакалы: прокурор послал за документом, когда мастера пришли к нему за ответом на свое обращение.

Прокурор, получив от них бумагу из хокимията, зачитал им ответ… Неудивительно, что в нем звучали все те же условия: сначала – ремонт, затем – подписи и документы на собственность.

Прокурор этот шантаж назвал законным и отпустил ремесленников восвояси.

Замкнутый круг

«Нам никто не дает гарантию, что эти мастерские у нас не отберут после того, как мы за свои деньги их реконструируем. Они ведь, по сути, без документов. Тем не менее заставляют это делать», – говорит жестянщик Шоди Икрамов.

Наверное, они и рады были бы быстрее отремонтировать свои здания, чтобы ускорить процесс оформления документов на право собственности своей недвижимости, однако и тут не совсем все гладко.

Ремесленники рассказывают, что проект реконструкции должен подготовить проектный институт. Этот проект специалисты организации должны согласовать с хокимиятом и после этого заключить договор с заказчиком. Получив готовый план, ремесленники могли бы приступить к реконструкции.

Однако до сих пор этот план так и не согласован, а заказчиков на протяжении месяца утешают разного рода отговорками. Так образовался замкнутый круг.

Веры властям не осталось

Люди чувствуют себя загнанными в угол, по сути, они в тупиковой ситуации, когда веры к властям уже не осталось. И это неспроста.

Чиновники не выполнили ни одного обещания. До сих пор не отозваны судебные претензии к ним со стороны рынка, которым в большей степени владеет государство.

С пенсионных выплат аксакалов продолжают взыскивать половину средств в пользу погашения задолженности по аренде своего же помещения.

В администрации рынка им объяснили, что претензии будут отозваны только после того, когда они получат соответствующее письменное поручение от хокимията. Такого поручения пока никто не давал. Власти, как это принято, обошлись лишь устными обещаниями.

Снести могут в любое время

Не дает ремесленникам покоя и то, что прямо за их мастерскими уже в скором времени будут построены новые магазины.

Они подозревают, что чиновники так и не оставили желания выгнать их с насиженных мест, и все эти барьеры устраиваются специально, чтобы в один прекрасный момент снести тяжелой техникой их здания. Ведь по закону они им не принадлежат.

Более того, как оказалось, эти постройки вообще незаконны. Генплан, выданный архитектурой десять лет назад, по которому ремесленники возводили свои мастерские, не был утвержден хокимиятом.

Как пояснил мастерам главный архитектор, на нем нет подписи хокима и необходимого штампа, поэтому он не имеет юридической силы, а значит, и постройка незаконна.

Ситуацией должна заинтересоваться Генпрокуратура

По мнению руководителя Бухарского гуманитарно-правового центра Шухрата Ганиева, эта история показывает, насколько регионы далеки от центра, который разрабатывает весьма привлекательную декларативную политику открытости и реформ в Узбекистане.

Он напоминает: 7 декабря президент клеймил за безынициативность и откровенное торможение реформ чиновников, парламент и весь депутатский корпус. А каков результат?

«Работники хокимията – это и есть те люди, которые должны претворять политику президента на местах. А сегодня эти люди являются консерваторами, душат на корню любое начинание. Ремесленники ведь поверили властям, а их обещания оказались пустым звуком», – говорит Ганиев.

Он считает, что на эту ситуацию обязана обратить внимание Генпрокуратура РУз, так как это вопиющий пример беззакония, который творится на местах должностными лицами, в том числе и сотрудниками прокуратуры.

Если же вышестоящие инстанции не обратят на это внимания, юрист намерен добиваться справедливости в международных судах.