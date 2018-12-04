Дело фармацевта в Ташкенте: преступления не было, но готовится срок

Ученая и фармацевт Рахима Очилова сегодня произнесет в Бектемирском суде Ташкента последнее слово, а накануне прокурор попросил осудить ее на пять лет и три месяца лишения свободы.

Бектемирский районный суд по уголовным делам завершает слушания дела 55-летней ученой, изобретательницы Рахимы Очиловой.

Сегодня в суде подсудимая должна сказать последнее слово, накануне прошли прения сторон, во время которых обвинение призвало суд лишить Очилову свободы на пять лет и три месяца.

По информации ташкентской правозащитницы Елены Урлаевой, в своем последнем слове в суде Рахима намерена сказать, что не совершала никаких мошеннических преступлений, а ее сажают в тюрьму, чтобы отнять патенты на изобретенные ею лекарства и бизнес.

Фармацевт-изобретатель констатирует факт, что государство вместо предоставления ей условий для изобретения медицинских препаратов от неизлечимых болезней для спасения жизней людей уже четыре года вынуждает ее и ее мужа доказывать свою невиновность и искать справедливости в органах правопорядка.

Адвокаты подсудимой Турсунбай Файзуллаев и Умид Довлатов, правозащитники и родственники требуют освобождения Рахимы Очиловой, которая, находясь в тюрьме во время следствия и судебного процесса, от нервного потрясения перенесла инсульт, в итоге у нее парализована правая часть тела.

Дело Очиловой, по мнению наблюдателей, является классическим примером фабрикации уголовного дела и неспособности следствия свернуть его из-за отсутствия состава преступления. По заведенной в Узбекистане традиции органы внутренних дел никогда не признают ошибки, а суд практически всегда признает виновными тех, кто оказался на скамье подсудимых.

Рахима Очилова находится под арестом с 23 июня этого года по обвинению по статье 168 часть 3 пункт «а» Уголовного кодекса РУз – «Мошенничество».

Бывшие партнеры фармацевта обвинили ее в невозвращении 100 тысяч долларов, которые были внесены ими для создания предприятия по выпуску лекарств, изобретенных Очиловой.

При этом один из заявителей – Ильхом Джураев признался в суде, что деньги Рахима Очилова никогда не получала. Их дали на закупку оборудования некоему Борису Киму, который уже отбывает наказание, при этом последний часть суммы вернул, но остался должен еще 89 тысяч долларов, которые они ему простили, так как «у того сильно болела мама».

Следствие по делу Очиловой вело ГУВД (Главное управление внутренних дел) Ташкента, которое обошлось даже без допросов ключевого обвиняемого, очных ставок и предъявления улик.