Джизак. Правозащитник всегда крайний?..

В Джизаке продолжается давление на правозащитника Уктама Пардаева. По словам активиста, правоохранительные органы пытаются втянуть его в дело, не имеющее к нему отношения.

26 марта Уктама Пардаева вызвали в опорный пункт милиции в махалле «Навруз», где участковый инспектор Акбар Парманов предпринял попытку получить от правозащитника расписку о согласии возместить его же родственнику семь миллионов сумов, которые тот потратил на технический ремонт автомобиля.

Как рассказал Пардаев в интервью Ц-1, речь идет о сделке по купле-продаже автомобиля, заключенной между его младшим братом Уткиром и их двоюродным племянником Шухратом, в которой сам Уктам никакого участия не принимал.

«В 2017 году мой младший брат Уткир продал в рассрочку свою машину «Матиз» Шухрату. Родственник внес первоначальный взнос в размере 15 млн сумов (1800 долларов США), а остальные 17 млн (2000 долларов США) должен был отдать по частям позже. Они сами договаривались, я в этом не принимал никакого участия», – рассказывает Уктам.

Через год Шухрат попросил Уткира поменять «Матиз» на «Нексию» на условиях доплаты. Стороны вновь пришли к соглашению, причем, как и прежде, без участия Уктама.

Но Шухрат не смог выплатить деньги в срок, и младший брат правозащитника решил забрать у него «Нексию» и отдать свой «Матиз». В ответ двоюродный племянник правозащитника в начале года написал заявление на Уткира в милицию с требованием вернуть ему четыре миллиона сумов, якобы вложенных им в технический ремонт «Нексии».

«В феврале меня с Уткиром вызвали в милицию по этому делу. Сказали, что мы обманули своего родственника, и что моя фамилия тоже фигурирует в заявлении. Для меня это было удивительно», – рассказывает Уктам.

Второе заявление

В милиции Пардаевых заставили написать объяснительные, и вскоре дело было закрыто. Но 12 марта Шухрат подал второе заявление – уже в городскую прокуратуру, а та, в свою очередь, спустила его милиции.

«26 марта меня вызвал участковый инспектор и сообщил, что родственник написал на нас заявление. Только на этот раз он затребовал не четыре миллиона сумов, а семь», – говорит правозащитник.

Участковый потребовал от Уктама Пардаева расписку, что тот обязуется в течение месяца выплатить «пострадавшему» всю заявленную сумму.

Доводы о том, что он не имеет никакого отношения к сделке своего брата, да и сам Шухрат еще не выплатил долг, милиционера не вразумили.

«Он стал угрожать мне и шантажировать: если я не напишу расписку, мне будет только хуже, и дело дойдет до суда. Я вновь написал объяснительную, что я не имею никакого отношения к этому делу», – рассказывает Уктам.

Спланированная акция возмездия?

По словам джизакского правозащитника, в беседе с участковым милиционер задавал провокационные вопросы, всячески старался подловить его.

Уктам Пардаев считает, что это очередная спланированная провокация против него, организованная в подходящий момент местными властями.

О том, что джизакские власти оказывают давление на правозащитника после его активного участия в мониторинге хлопковой кампании 2018 года, где он выявил ряд серьезных нарушений, Ц-1 уже сообщал ранее.

В феврале он выиграл суд против городского хокимията, который пытался обвинить его в захвате территории при строительстве своего дома.

Одновременно с этим Пардаев стал замечать за собой круглосуточную слежку. Неизвестные люди в машинах следовали за ним по пятам, а его соседям говорили о нежелательности общения с Уктамом.

После того как дело было предано огласке, Пардаев облегченно вздохнул. Вместе с тем правозащитник рассказал о своей уверенности, что на этом дело не закончится и местные власти вместе с силовыми структурами будут искать способы отомстить ему.

Возможно, этот момент уже наступил…