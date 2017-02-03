Джизакский правозащитник оштрафован за частный извоз

Джизакский городской суд на основании показаний сотрудника налоговой признал Уктама Пардаева виновным в частном извозе без лицензии и приговорил его к штрафу.

Решение суда от 2 февраля о присуждении штрафа в размере 20 МРЗП (2,9 млн сумов, или 500 долларов по теневому курсу) повергло Уктама Пардаева, активиста и правозащитника из узбекского Джизака, в шок.

«Как я найду эти деньги, как я буду кормить семью, я в шоке», – говорит он.

По его словам, на судебных слушаниях, состоявшихся в четверг в Джизакском городском суде, принял участие только сотрудник налоговой инспекции Джизака Джавлон Шерханов.

Четверо свидетелей, якобы пассажиры Пардаева, на суд не явились, как пояснила сторона обвинения, они отказались давать показания – ни в защиту, ни против активиста.

Лишь один из них, некий Джамшид Очилов, оставил письменное свидетельство, что 10 января он голосовал на одной из улиц Джизака. Подъехала машина, за рулем которой, как позже выяснилось, находился Уктам Пардаев.

Очилов написал, что о цене с водителем он не договаривался, попросил подвезти, тот согласился. Он думал рассчитаться с ним по приезде на место, но вскоре машину остановили, как выяснилось, сотрудники налоговой и предъявили шоферу претензии о частном извозе без лицензии.

Уктам Пардаев пытался защищаться во время суда. Он сказал, что просил сотрудника налоговой Шерханова составить протокол, что при нем в момент задержания не было ни копейки денег.

Правозащитник утверждал, что решил подвезти людей от чистого сердца, что не собирался взимать какие-либо деньги за провоз.

Судья городского суда Джизака, выслушав активиста, ушел в совещательную комнату, а затем вернулся с обвинительным приговором.

Это второй приговор суда, вынесенный Пардаеву в 2017 году.

11 января Дустликский районный суд Джизакской области приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Суд признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса Узбекистана: ст. 140 – «Оскорбление»; ст. 168 – «Мошенничество»; ст. 211 – «Получение взятки».

О сути обвинения Дустликского суда Пардаев вообще не имеет понятия. Он не знает, кого он оскорбил и когда, каким образом занимался мошенничеством и у кого мог брать взятки.

Из-за условного срока Пардаев должен еженедельно отмечаться в органах милиции в Джизаке, что отнюдь не просто: по сей день он не может найти ответственного лица, который бы отметил его явку в журнале регистраций.

Теперь же положение правозащитника еще более отяготилось штрафом за частный извоз без лицензии.