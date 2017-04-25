Джизакский суд ускорил рассмотрение дела школьного директора-матерщинника

Суд Зарбдарского района Джизакской области возобновил слушания дела против директора школы, обвиняемого в оскорблении учительницы, и выразил готовность выслушать и жертву.

Сегодня суд Зарбдарского района Джизакской области неожиданно для всех возобновил слушания дела против директора школы № 1 Зарбдарского района Джизакской области Бахтиера Элмурадова, обвиняемого по статье 41 Административного кодекса – «Оскорбление».

Более того, судья Улугбек Хидирбоев впервые выразил желание выслушать учительницу младших классов школы Зайтуну Ризаеву, обвиняющую директора в нанесении ей невыносимых оскорблений.

Ранее, 20 апреля, судья, отказавшись даже выслушать обе стороны конфликта, а также свидетелей, дал им 15 дней для примирения.

Срочный пересмотр позиции суда наблюдатели в Джизаке связывают с публикацией накануне на сайте Ц-1 материала о конфликте между директором и учительницей.

События, приведшие директора в суд, произошли 28 марта. В этот день Зайтуна Ризаева обратилась к Элмурадову с просьбой увеличить ей часы работы. Женщина говорила о необходимости большего заработка, так как она одна, без мужа растит детей, старшим оплачивает контракт за учебу в вузе.

В ответ на просьбу, как рассказывает Ризаева, директор покрыл ее с головы до ног нецензурной бранью, оскорблял ее по-всякому, а затем и вовсе выгнал из своего кабинета.

Потрясенная таким приемом, учительница в коридоре упала в обморок. На следующий день она обратилась с заявлением в Народную приемную президента страны Шавката Мирзиёева, открывшуюся в Зарбдарском районе. Там досконально изучили ее обращение и перенаправили его в отделение внутренних дел Джизакской области. Затем дело попало в суд.

Слушания дела директора школы теперь назначены на 9 утра 26 апреля.