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    • Узбекистан

    Джизакский суд ускорил рассмотрение дела школьного директора-матерщинника

    Суд Зарбдарского района Джизакской области возобновил слушания дела против директора школы, обвиняемого в оскорблении учительницы, и выразил готовность выслушать и жертву.

    sud

    Сегодня суд Зарбдарского района Джизакской области неожиданно для всех возобновил слушания дела против директора школы № 1 Зарбдарского района Джизакской области Бахтиера Элмурадова, обвиняемого по статье 41 Административного кодекса – «Оскорбление».

    Более того, судья Улугбек Хидирбоев впервые выразил желание выслушать учительницу младших классов школы Зайтуну Ризаеву, обвиняющую директора в нанесении ей невыносимых оскорблений.

    Ранее, 20 апреля, судья, отказавшись даже выслушать обе стороны конфликта, а также свидетелей, дал им 15 дней для примирения.

    Срочный пересмотр позиции суда наблюдатели в Джизаке связывают с публикацией накануне на сайте Ц-1 материала о конфликте между директором и учительницей.

    События, приведшие директора в суд, произошли 28 марта. В этот день Зайтуна Ризаева обратилась к Элмурадову с просьбой увеличить ей часы работы. Женщина говорила о необходимости большего заработка, так как она одна, без мужа растит детей, старшим оплачивает контракт за учебу в вузе.

    В ответ на просьбу, как рассказывает Ризаева, директор покрыл ее с головы до ног нецензурной бранью, оскорблял ее по-всякому, а затем и вовсе выгнал из своего кабинета.

    Потрясенная таким приемом, учительница в коридоре упала в обморок. На следующий день она обратилась с заявлением в Народную приемную президента страны Шавката Мирзиёева, открывшуюся в Зарбдарском районе. Там досконально изучили ее обращение и перенаправили его в отделение внутренних дел Джизакской области. Затем дело попало в суд.

    Слушания дела директора школы теперь назначены на 9 утра 26 апреля.

    Источник:Ц-1
    Темы: Образование в Узбекистане, Права человека в Узбекистане
    Теги: Джизак образование в Узбекистане права человека суд Узбекистан
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