Галима Бухарбаева / Малохат, «взятка» от экс-генпрокурора РУз – и почему это важно

Если правозащитнице из «Бесстрашных» Малохат Эшанкуловой предлагали деньги за защиту арестованного экс-генпрокурора Узбекистана Рашиджона Кадырова, – это важно, если она все выдумала, чтобы оклеветать коллег, – это не менее важно для общества и страны.

67-летний Рашиджон Кадыров, руководивший Генеральной прокуратурой Узбекистана с 2004 по 2018 год, на сегодняшний день является самым высокопоставленным чиновником страны и соратником первого президента Ислама Каримова, оказавшимся под арестом и судом по обвинению в масштабной коррупции.

О его судьбе с момента ареста в феврале 2018 года практически ничего не было известно. Ходили слухи, что помимо экс-генпрокурора арестованы и члены его ближайшего окружения, сыну удалось сбежать, но его заставляют вернуть в страну украденные миллионы.

Заявление правозащитной организации «Международная амнистия» от 8 апреля впервые громогласно сообщило, в какую бездну бесправия скатился Кадыров. В ту самую, которую все годы своей прокурорской службы он рыл для граждан страны.

Но сообщение «Международной амнистии» о пытках и издевательствах над Кадыровым во время следствия поспешила опровергнуть независимая журналистка и правозащитница в Узбекистане Малохат Эшанкулова.

Более того, она утверждала, что за заявлением «Международной амнистии» стоят деньги Рашиджона Кадырова. Якобы ей известно, что ложную информацию о пытках над Кадыровым международным правозащитникам передала «узбекская правозащитница, проживающая в Европе». Естественно, отнюдь не безвозмездно…

Почему Малохат так думает? Потому что ей самой, как она рассказала далее, «несколько месяцев назад» люди Кадырова предложили «несколько сот тысяч долларов» за сообщение о том, что экс-генпрокурор РУз подвергается пыткам. Но она отказалась…

Денежное вознаграждение от Кадырова правозащитнице – это новость! Можно поподробнее?

Но на просьбы Ц-1 рассказать о предложении денег от Кадырова, а также поделиться доказательствами того, что «узбекская правозащитница в Европе» взяла эти деньги, Эшанкулова не отреагировала. До сегодняшнего дня, 23 апреля, она избегает разговора, не отвечает на звонки даже ближайших коллег в Ташкенте.

Редакция Ц-1 приходит к выводу, что Малохат Эшанкулова просто написала и распространила неправду и клевету. И это нехорошая новость для страны.

Правозащитники Узбекистана, в том числе Малохат, будучи маленькой разрозненной горсткой людей, тем не менее всегда являлись противоположностью коррумпированной власти страны.

Они шли на огромные риски, жертвовали многим, но стояли за права человека, верховенство закона и боролись против коррупции.

За их поступками и действиями всегда хотелось усматривать искренний посыл: помочь простым людям добиться правды и справедливости. Не корысти ради. И я в это верю.

Но то, как быстро Малохат обвинила некую коллегу в Европе в получении денег от Кадырова, не предъявив ни единого доказательства, но при этом, похоже, наврав о предложенных ей деньгах, разрушает саму возможность честного и бескорыстного исполнения гражданского долга, служения обществу и стране. Веру в доброту и сострадание.

Извините за пафос.

Но если такие люди, как Эшанкулова, не верят в возможность честной правозащитной, журналистской деятельности, в защиту от пыток и издевательств любого человека, вне зависимости, кто он, то чего мы можем требовать от власти в стране?!.

Ведь власть видит в правозащитниках и независимых журналистах лишь проплаченных кем-то агентов, и только.

В 2014 году, когда на моем прежнем сайте Uznews.net, я, видя шквал личных оскорблений, летевших в дочь первого президента страны Гульнару Каримову, заступилась за нее, меня очень скоро обвинили в получении денег от нее.

Эти обвинения прозвучали от оппозиционного Народного движения Узбекистана (НДУ), от Алишера Ильхамова, сотрудника «Фонда открытого общества» в Лондоне, даже от позорной Надежды Атаевой, президента позорной ассоциации «Права человека в Центральной Азии».

Логика Малохат Эшанкуловой, Алишера Ильхамова и Надежды Атаевой видит весь мир насквозь продажным. Она не допускает убеждений, идейности и честности.

Каждый мерит на свой аршин. Или, как писал Джон Стейнбек в романе «К востоку от Эдема», каждый человек воспринимает себя основой нормальности, в том числе моральные уроды. Они судят всех по себе, не допуская в других качеств, которыми они не обладают.

По иронии судьбы сегодня как раз Алишер Ильхамов и Надежда Атаева пишут воззвания в защиту бывшего генпрокурора, бичуют власть Шавката Мирзиёева.

Я не стану утверждать, что они действуют так за деньги. Несмотря на мое личное мнение о них обоих, я допускаю, что защищать от пыток человека можно бескорыстно, а обвинять без доказательств мы не вправе никого.

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1