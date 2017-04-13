Галима Бухарбаева / Террор из Узбекистана – на совести власти страны

Ташкент обязан признать ответственность за вовлечение своих граждан в террористическую деятельность по всему миру и начать оздоровление общества, иначе скатится до роли – поставщика сырья международному терроризму.

Власти Узбекистана, так было заведено при более чем 27-летнем правлении президента-диктатора Ислама Каримова, плевать хотели на своих граждан.

Они никогда не интересовались, как живут, а еще точнее, выживают простые люди.

Задача сводилась к трем вещам: первое – оградить себя от нужд и требований граждан; второе – заставить их работать для обогащения власть имущих; третье – строптивых и непокорных, думающих иначе, – карать и ломать.

Теперь же настало время всё это менять. Приплыли.

Узбекистан в глазах всего мира превращается в маргинальную отсталую страну, граждане которой представляют опасность благополучию других людей.

Так и есть: теракт 7 апреля в шведском Стокгольме, когда 39-летний самаркандец Рахмат Акилов совершил наезд на людей в центре города, – был не случайностью, а прямым следствием складывавшейся десятилетиями обстановки внутри Узбекистана. Как и расстрел ночного клуба в Стамбуле в новогоднюю ночь другим узбекистанцем Абдулгадиром Машариповым.

Правящий режим в стране создал невыносимые условия для жизни своих граждан: людей обложили с одной стороны – бесправием, а с другой – полной безнаказанностью представителей власти.

И это положение по-прежнему актуально, несмотря на приход к власти нового президента Шавката Мирзиёева.

Вышедших из повиновения, как и прежде, сажают в тюрьму – как предпринимателя из Ташкента Олима Сулаймонова. А милиция по сей день обладает правом затащить любого в участок и там убить – как бизнесмена из Сурхандарьи Муродилло Омонова.

Но итогом такой политики стало разрушение здоровой общественной среды, деградация и невозможность формирования полноценных граждан.

Страх и безответственность – стали главной характеристикой многих узбекистанцев, не верящих в возможность что-то изменить, добиться правды, но мечтающих об одном – сбежать в более благополучную и богатую страну.

В итоге миллионы граждан Узбекистана, не нужные своему правительству и не способные прокормиться у себя дома, разбрелись по всему миру.

Мирные и законопослушные из них удовлетворяются возможностью заработка. Более проблемные готовы обрушить свой гнев на любого, с легкостью заполняя ряды радикалов и террористов по всему миру.

Рахмат Акилов – абсолютный позор Узбекистана и лично президента Мирзиёева, так как его формирование и появление в Швеции с претензией на убежище неотделимо от сути сегодняшнего узбекистанского общества.

Тирания внутри Узбекистана изгоняет людей, чаще всего бегущих за куском хлеба, и позволяет каждому, даже самому большому подонку, претендовать на сочувствие иностранцев, заявляя о пытках и неправосудии на родине.

На помощь такому заявителю готовы броситься правозащитники, опять же, справедливо подтверждающие жуткое положение с правами человека в Узбекистане.

Это тот парадокс, в сети которого Ташкент давно поймал цивилизованный мир. Узбекистан скинул своих граждан вместе с их проблемами на другие страны и создал условия для невозможности их депортации демократическими странами. Таким образом Акилов превратился в проблему Швеции, а не Узбекистана.

Что должен делать мир в этой ситуации? Теракт в Стокгольме – это повод для незамедлительного обсуждения мер по оздоровлению ситуации в стране с новым руководством Узбекистана. Так как очевидно одно: положение внутри Узбекистана более не является его внутренним делом.

«Дорожная карта» по выходу Узбекистана из кризиса, куда страну завело каримовское правление, может создаваться с помощью международных экспертов, и Ташкент должен способствовать ее появлению и реализации.

Но первые шаги, которые следует предпринять президенту Мирзиёеву и его правительству, по-моему, очевидны. Акилов и ему подобные должны быть лишены возможности пенять на пытки и неправосудие в Узбекистане, а узбекистанцы прекратить побеги из страны в поисках хлеба.

Эти проблемы не решить в одночасье. Но придется. Выбора нет. Иначе Узбекистану уготована одна роль – быть кузницей кадров для террористических организаций, а его бесхозные граждане продолжат взрывать и расстреливать людей во всем мире.

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1