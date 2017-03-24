Экспертиза установила: сурхандарьинский предприниматель «повесился»

Следственная бригада, учрежденная МВД и Генпрокуратурой Узбекистана по поводу смерти в сурхандарьинской милиции Муродилло Омонова, установила: он повесился.

Каромат Кадырова, мать умершего 32-летнего предпринимателя, получила заключение следственной комиссии по факту смерти ее сына в отделении милиции Джаркурганского района Сурхандарьинской области Узбекистана.

И оно ее шокировало.

Эксперты из Ташкента, сформированные в следственную бригаду по инициативе главы МВД Узбекистана Абдусалома Азизова, поддержали вторую и окончательную версию джаркурганской милиции, что Муродилло повесился на собственной куртке.

По первой же версии, озвученной сразу после его смерти поздним вечером 20 января, – он умер от инфаркта.

Мать категорически не верит в заключение экспертов. Она говорит, что успешный молодой мужчина, отец четырех детей, не мог свести счеты с жизнью за два часа нахождения здания в милиции Джаркургана, куда попал из-за задержания по пустяковому поводу.

У матери погибшего возникли вопросы

Кадырова в деталях восстановила приведшие к трагедии события 20 января 2017 года и имеет к следствию целый ряд вопросов.

Первый касается того, почему милиционеры вообще задержали ее сына? В этот вечер Омонов был на свадьбе, родственники и друзья, находившиеся рядом с ним, утверждают, что он выпил не больше ста граммов.

Для парня весом под 100 килограммов это не доза, чтобы опьянеть. Подтверждением этого служит и видео, снятое на свадьбе.

По показанию друга, который возвращался вместе с Омоновым, тот вел машину «как обычно». Однако при этом его остановили и задержали не сотрудники ГАИ, а именно милиции. Какая для этого была причина?

Почему Омонова при этом забрали в здание РОВД (Районное отделение внутренних дел) Джаркургана, а друга просто оставили на дороге?

Задержали Муродилло, как зафиксировала камера видеонаблюдения, ровно в 20.42. А ровно через 15 минут в РОВД уже приехала Кадырова. По ее словам, она стучала в двери 45 минут, пока ей не открыли.

Однако в тот момент еще ничего не предвещало трагедии. А все, в чем обвинялся ее сын, это в беззлобном споре с инспектором уголовного розыска Бобомуродом Омановым на тему, у кого в крови алкоголя больше.

Здесь опять же вопрос: если парень не совершил преступления, за которое полагается арест, почему милиционеры не отпустили его вместе с матерью, а попросили ту «час подождать на улице»?

Как повеситься на зимней куртке?

По версии следствия, Муродилло за этот час успел повеситься в камере. Но мать не может найти для этого даже малейшей причины – был здоров, весел, успешен в бизнесе и счастлив в браке. Зачем такому человеку ни с того ни с сего вешаться?

Теперь о «технологии» повешения. Камера, где это якобы произошло, закрыта только решеткой. На этой решетке будто бы Омонов и повесился. Но он был ростом 185 сантиметров, а решетка ниже, примерно 155 сантиметров. Можно ли так исхитриться, чтобы удавить себя подобным образом?

Следующий вопрос – на чем именно повесился Муродилло? Ведь перед водворением в камеру отбирают вещи, при помощи которых можно совершить самоубийство?

Джаркурганская милиция утверждает: на собственной куртке. Но дело было в январе, куртка зимняя. Кто поверит в то, что на толстой зимней куртке можно повеситься?

Куда исчезли видеокамеры?

Мало того, что камера закрыта решеткой, через которую видно все, что там происходит. Она еще находится рядом и под постоянным наблюдением дежурного РОВД. Неужто он ничего не увидел?

Милиция утверждает, что в этот момент дежурный отлучился, и впоследствии был за это уволен. Однако тогда была не ночь, было всего девять часов вечера, мимо решетки проходило множество людей. Неужели и они тоже ничего не видели?

Кроме того, по утверждению Кадыровой, в Джаркурганском РОВД стояли камеры видеонаблюдения, а после гибели ее сына неожиданно исчезли. Почему?

И почему милиционеры сначала повезли Омонова в районную больницу, где, по первоначальной версии, он «скончался от инфаркта»?

С какой стати у Муродилло, когда его тело передали для захоронения родственникам, обнаружились многочисленные гематомы, а на виске рана, похожая на входное отверстие пули? Эти повреждения нанесла мягкая зимняя куртка, на которой он «повесился»?

Вера матери – только в президента Мирзиёева

Но следствие не дает ответы на эти вопросы матери, что еще больше усугубляет ее подозрения.

Она уверена, что ее сын был убит, а заказчиком убийства считает директора Центрального рынка Джаркургана Абдуллу Рахмонова, который хотел отобрать у нее участок земли – часть автостоянки, где директором был ее погибший сын.

Правда, это расследование, как оказалось, в итоге окончилось пшиком, поэтому сама Кадырова уже никому не верит. Кроме президента Шавката Мирзиёева, встречи с которым она будет добиваться.