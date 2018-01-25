Хоким Ферганской области назвал жертв казахстанской трагедии «поганцами»

Хоким Ферганской области Узбекистана Шухрат Ганиев оскорбил и проклял погибших в Казахстане жителей Ташлакского района, заявив, что они опозорили регион на всю страну.

СМИ Узбекистана в четверг распространили аудиозапись селекторного совещания, где хоким Шухрат Ганиев оскорбляет погибших в Казахстане 16 жителей Ташлакского района Ферганской области.

Всего пожар в автобусе 18 января на автотрассе в Актюбинской области Казахстана унес жизни 52 узбекистанских трудовых мигрантов, направлявшихся на работу в Казань (Россия).

В аудиозаписи, обнародованной на сайте Kun.uz, слышно, как мужской голос заявляет, что жители Ташлакского района опозорили Ферганскую область на весь Узбекистан. Редакция утверждает, что это голос хокима.

Обращаясь к ташлакцам, Шухрат Ганиев упрекает их пятью миллионами сумов (625 долларов США), выделенными семьям жертв погибших в качестве компенсации.

«Слушайте внимательно, ташлакцы! Бедные жители области снова должны были пожертвовать 80 млн сумов. Каждой семье – по 5 млн сумов. Я не говорю это как упрек», – продолжает перевод издание.

Также глава области поручает вычеркнуть из списка имена всех жителей района, намеревавшихся совершить хадж.

«Есть пятеро-шестеро поганцев в Ташлаке, поганцы. Поганцев нужно называть поганцами! Теперь никто из Ташлака не поедет в хадж. Никто – ни живые, ни их отцы… Вычеркнуть всех», – приводит перевод слов хокима интернет-издание «Газета.uz».

«Сами виноваты»

Он напомнил участникам совещания о митинге 2005 года. По словам хокима Ферганской области, его организовали именно жители Ташлакского района.

«В 2005 году они, поганцы, бросали камни в сотрудников органов внутренних дел. Если за этим не следить, то будет происходить такое», – говорит он.

Далее Ганиев насылает проклятие на жителей района, по его словам, опозорившим регион, и советует его хокиму покинуть свой пост.

«Проклятие на вас, ташлакцев… начиная с хокима, поганцы. Опозорившие область на всю республику… Убирайся, если не можешь работать хокимом. Если хватит храбрости – выйди и исчезни! Уйди отсюда! Трус!» – выкрикнул хоким.

Гнев главы области обрушился и на родителей парней, погибших в Казахстане. По его мнению, в трагедии виноваты именно они, так как отпустили детей на заработки.

Вслед за этим Ганиев поручил соответствующим ведомствам задерживать жителей Ферганской области, планирующих отправиться на заработки не поездом или самолетом, а на машине.

«Их легко узнать: у них большой багаж», – дает ориентировку хоким.

По словам главы области, он не боится критики и возможных обвинений в грубости, а также любых других заявлений в свой адрес по поводу высказанных слов.