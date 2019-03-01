Избитого студентами наманганского преподавателя хотят упечь в психушку

Наманганский преподаватель Сирожиддин Ашуров, семь лет пытающийся наказать избивших его студентов, может оказаться в психушке. Заключение о его «невменяемости» – уже в прокуратуре.

Наманганские психиатры составили заключение о невменяемости и недееспособности 68-летнего Сирожиддина Ашурова, бывшего преподавателя Наманганского инженерно-технологического института.

С 2012 года мужчина пытается привлечь к ответственности избивших его студентов, среди которых был сын на тот момент заместителя хокима Наманганской области Азама Султанова, курировавшего работу правоохранительных органов.

Как рассказывает Ашуров, встреча с врачами прошла 14 февраля этого года в кабинете следователя областной прокуратуры Баходира Меликузиева, куда его вызвали для проведения очной ставки со своими бывшими коллегами.

Личные вопросы в прокуратуре

Ашуров в интервью Ц-1 рассказывает, что следователь назвал неких людей экспертами и попросил ответить на их вопросы.

«Я подумал, что мое дело действительно представляется сложным, поэтому прокуратура и привлекла дополнительных юристов.

Подозрений поначалу не было, ведь доверяешь же людям, тем более в областной прокуратуре», – говорит он.

Доверие начало пропадать сразу после того, как «эксперты» стали задавать свои вопросы. Мужчине они показались странными и даже нелепыми.

По его словам, их интересовала сугубо личная жизнь респондента: количество браков, наличие детей, ближайших родственников, отношения с ними…

«Они спросили, живу ли я один? Я начал возмущаться, и они, видя, что я что-то заподозрил, быстро собрались и ушли», – рассказывает экс-преподаватель.

Сотрудники психушки

После этого унизительного для него допроса и прошедшей очной ставки с бывшими коллегами следователь предложил Ашурову подписать документ.

«В этой-то бумаге я и прочитал, что эти люди являются сотрудниками местной психиатрической больницы. То есть прокуратура такими грязными методами решила вывести меня из игры, а может, даже и бросить в психушку», – рассказывает мужчина.

Ашуров ничего не подписал, а 21 числа явился к следователю с адвокатом. В прокуратуре уже имелось готовое заключение врачей о недееспособности и невменяемости бывшего преподавателя, составленное на основе того допроса.

Копию данного заключения визитерам предоставить отказались.

«Теперь мне все советуют не выходить из дома, а то в любое время могут схватить и надеть смирительную рубашку, обколоть и превратить в овощ», – говорит Сирожиддин Солиевич.

Избили и лишили работы

Сирожиддин Ашуров уже семь лет безуспешно пытается привлечь к ответственности избивших его студентов.

Это случилось 17 февраля 2012 года в вечернее время. На него напали студенты, которым он в тот день не поставил зачет по политологии.

Он узнал среди нападавших Бабура Эгамбердыева, Акмала Умурзакова, Гулома Султанова. Им помогали Шерзод Усманов и Фарход Назаров. Студенты проломили голову преподавателю и избивали в течение нескольких минут, после чего скрылись, прихватив с собой его личные вещи.

Однако следствие по этому делу завершилось ничем: не дошло до суда. По словам Ашурова, немалую роль в этом сыграла фигура Гулома Султанова, сына областного замхокима Азама Султанова.

2 июля 2012 года преподавателя уволили с работы в вузе, сославшись на то, что он не прошел переаттестацию.

После случившегося замхокима Султанов успел поработать хокимом Нарынского района, а сейчас возглавляет Папский район – один из самых больших районов Наманганской области.

Не поставил зачет…

О причинах нападения на него студентов Ашуров и сегодня утверждает следующее: «Они не посещали моих занятий, и я бы не поставил им зачет даже, несмотря на то что на этом настаивали и декан факультета Камолиддин Маткаримов, и лично ректор Одилхон Маматкаримов».

В июле прошлого года Сирожиддин Ашуров опубликовал в Интернете обращение к президенту Шавкату Мирзиёеву, где просил главу государства восстановить справедливость в его деле.

После огласки прокуратура Наманганской области возобновила следствие, но уже скоро оно было спущено на тормозах.

«Если пропаду, значит, они добились своего», – предупреждает сегодня Ашуров…