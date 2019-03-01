Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Избитого студентами наманганского преподавателя хотят упечь в психушку

    Наманганский преподаватель Сирожиддин Ашуров, семь лет пытающийся наказать избивших его студентов, может оказаться в психушке. Заключение о его «невменяемости» – уже в прокуратуре.

    Сирожиддин Ашуров; скриншот
    Сирожиддин Ашуров; скриншот

    Наманганские психиатры составили заключение о невменяемости и недееспособности 68-летнего Сирожиддина Ашурова, бывшего преподавателя Наманганского инженерно-технологического института.

    С 2012 года мужчина пытается привлечь к ответственности избивших его студентов, среди которых был сын на тот момент заместителя хокима Наманганской области Азама Султанова, курировавшего работу правоохранительных органов.

    Как рассказывает Ашуров, встреча с врачами прошла 14 февраля этого года в кабинете следователя областной прокуратуры Баходира Меликузиева, куда его вызвали для проведения очной ставки со своими бывшими коллегами.

    Личные вопросы в прокуратуре

    Ашуров в интервью Ц-1 рассказывает, что следователь назвал неких людей экспертами и попросил ответить на их вопросы.

    «Я подумал, что мое дело действительно представляется сложным, поэтому прокуратура и привлекла дополнительных юристов.

    Подозрений поначалу не было, ведь доверяешь же людям, тем более в областной прокуратуре», – говорит он.

    Доверие начало пропадать сразу после того, как «эксперты» стали задавать свои вопросы. Мужчине они показались странными и даже нелепыми.

    По его словам, их интересовала сугубо личная жизнь респондента: количество браков, наличие детей, ближайших родственников, отношения с ними…

    «Они спросили, живу ли я один? Я начал возмущаться, и они, видя, что я что-то заподозрил, быстро собрались и ушли», – рассказывает экс-преподаватель.

    Сотрудники психушки

    После этого унизительного для него допроса и прошедшей очной ставки с бывшими коллегами следователь предложил Ашурову подписать документ.

    «В этой-то бумаге я и прочитал, что эти люди являются сотрудниками местной психиатрической больницы. То есть прокуратура такими грязными методами решила вывести меня из игры, а может, даже и бросить в психушку», – рассказывает мужчина.

    Ашуров ничего не подписал, а 21 числа явился к следователю с адвокатом. В прокуратуре уже имелось готовое заключение врачей о недееспособности и невменяемости бывшего преподавателя, составленное на основе того допроса.

    Копию данного заключения визитерам предоставить отказались.

    «Теперь мне все советуют не выходить из дома, а то в любое время могут схватить и надеть смирительную рубашку, обколоть и превратить в овощ», – говорит Сирожиддин Солиевич.

    Избили и лишили работы

    Сирожиддин Ашуров уже семь лет безуспешно пытается привлечь к ответственности избивших его студентов.

    Это случилось 17 февраля 2012 года в вечернее время. На него напали студенты, которым он в тот день не поставил зачет по политологии.

    Он узнал среди нападавших Бабура Эгамбердыева, Акмала Умурзакова, Гулома Султанова. Им помогали Шерзод Усманов и Фарход Назаров. Студенты проломили голову преподавателю и избивали в течение нескольких минут, после чего скрылись, прихватив с собой его личные вещи.

    Однако следствие по этому делу завершилось ничем: не дошло до суда. По словам Ашурова, немалую роль в этом сыграла фигура Гулома Султанова, сына областного замхокима Азама Султанова.

    2 июля 2012 года преподавателя уволили с работы в вузе, сославшись на то, что он не прошел переаттестацию.

    После случившегося замхокима Султанов успел поработать хокимом Нарынского района, а сейчас возглавляет Папский район – один из самых больших районов Наманганской области.

    Не поставил зачет…

    О причинах нападения на него студентов Ашуров и сегодня утверждает следующее: «Они не посещали моих занятий, и я бы не поставил им зачет даже, несмотря на то что на этом настаивали и декан факультета Камолиддин Маткаримов, и лично ректор Одилхон Маматкаримов».

    В июле прошлого года Сирожиддин Ашуров опубликовал в Интернете обращение к президенту Шавкату Мирзиёеву, где просил главу государства восстановить справедливость в его деле.

    После огласки прокуратура Наманганской области возобновила следствие, но уже скоро оно было спущено на тормозах.

    «Если пропаду, значит, они добились своего», – предупреждает сегодня Ашуров…

    Источник:Ц-1
    Темы: Образование в Узбекистане
    Теги: Наманган Наманганская область Сирожиддин Ашуров
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Общество

    В учебном центре в Бухаре слушателей наказывали уборкой улиц или мытьем туалета

    Скандалом закончилась попытка призвать к совести руководителей частного учебного центра в Бухаре, обучающиеся которого обратились в городское Общество защиты прав потребителей с жалобой.

    Узбекистан

    Выбор редактора
    Политика

    Суд в Ташкенте утвердил запрет на хиджабы студенткам исламской академии

    Более того, согласно вчерашнему решению апелляционной коллегии Ташгорсуда, студентки Международной исламской академии Узбекистана не имеют права приходить на учебу c простым платком на голове.

    Узбекистан
    Политика

    Галима Бухарбаева / «Оскорбление» пророка и безграмотность властей Узбекистана

    Высказывание Наргизы Рахимовой о многоженстве с упоминанием пророка Мухаммада звучит грубо и развязно – непозволительный тон для чиновника, обязанного знать о положении и настроениях в стране.

    Узбекистан
    Общество

    Поборники ислама в Узбекистане задают тон в Сети. Власти молчат…

    Неловкое высказывание чиновницы РУз с упоминанием пророка Мухаммада вызвало ее травлю в Сети поборниками ислама, но самым красноречивым в этой истории стало молчание и недееспособность властей.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Политика

    Суд в Ташкенте утвердил запрет на хиджабы студенткам исламской академии

    Более того, согласно вчерашнему решению апелляционной коллегии Ташгорсуда, студентки Международной исламской академии Узбекистана не имеют права приходить на учебу c простым платком на голове.

    Узбекистан