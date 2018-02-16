Как андижанский активист стал распространителем «религиозного экстремизма»

Запоздалая беременность, а затем рождение болезненного ребенка у родственницы подвигли активиста «Эзгулика» Мусаджона Бабаджанова поделиться записями сур из Корана: может, молитвы помогут…

19 февраля Кувинский районный суд Ферганской области Узбекистана продолжит рассмотрение дела о «религиозном экстремизме» против Мусаджона Бабаджанова, председателя Андижанского областного отделения правозащитного общества «Эзгулик».

Осенью 2017 года против него было возбуждено уголовное дело по статье 244 части 1 и 2 – «Организация религиозно-экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских либо других запрещенных организаций и участие в них».

Вместе с ним по делу проходят его родственницы. Как и он, они обвиняются в хранении, использовании религиозных материалов, которые проведенной литературоведческой экспертизой были признаны «побуждающими к религиозному экстремизму и фундаментализму».

Если Бабаджанов будет признан виновным, ему грозит срок лишения свободы до 10 лет.

А вот как эта история начиналась…

1 августа 2017 года, когда по всему Узбекистану проходят вступительные экзамены в высшие учебные заведения, внимание правоохранительных органов привлекла Нилуфархон Уринбаева, жительница массива «Ермазар» города Ферганы.

Учительница английского языка в академическом лицее города, после развода с мужем проживающая с матерью, была заподозрена в том, что пыталась дистанционно с помощью компьютера и сотовой связи помочь абитуриенту ответить на вопросы госэкзамена.

Вся «операция» по подсказке правильных ответов проходила в одном из ферганских кафе. Когда Уринбаева выходила из него в сопровождении матери абитуриента, к ним подошли люди в штатском и попросили пройти с ними в отделение внутренних дел (ОВД) Ферганской области.

Там, как говорится в обвинительном заключении, подписанном первым заместителем прокурора Ферганской области Б. Исмаиловым, у женщины конфискуют компьютер, а позже в его памяти сотрудники правоохранительных органов обнаруживают аудиоматериалы религиозного характера.

В объяснительной записке Уринбаева напишет, что не знала, что в ее ноутбуке хранились исламские молитвы. Компьютер, по ее словам, который ей в 2012 году подарила мать, она использовала для работы, хранила там фото и фильмы, в частности создала папку «Узбекское кино», в котором и оказались религиозные записи.

«О том, что в ноутбуке находятся материалы религиозного характера, я узнала от сотрудников ОВД. До этого я об этом ничего не знала», – утверждала в милиции Нилуфархон.

Но Уринбаева призналась, что иногда ее техникой пользовалась сестра Гульнозахон Исакова.

Вскоре к делу привлекается и сестра учительницы английского языка, которая признается, что записи принадлежат ей. Почему они ей понадобились, она расскажет в своей объяснительной записке следствию.

По словам Гульнозахон, после замужества она долгое время не могла забеременеть, что угнетало ее и членов ее семьи. Тогда родственник Мусаджон Бабаджанов посоветовал ей послушать суры из Корана, сказав, что молитва может иметь хорошее воздействие.

В 2015 году у нее родился сын, но малыш страдал внутричерепным давлением, бессонницей, был беспокойным и много плакал. Врачи не могли ничем помочь ребенку.

Тогда Гульнозахон снова прибегла к прослушиванию сур из Корана, но в этот раз воспользовалась ноутбуком сестры, так как свой телефон уронила в арык.

При прослушивании записей ребенок, как говорит Гульнозахон, успокаивался. Женщина утверждает, что не участвовала в распространении этих записей, а лишь использовала для частного прослушивания.

Она пытается оградить сестру, заверяя, что та ничего не знала о сохраненных ею аудиофайлах.

В конце объяснительной записки Гульнозахон пишет: «Исходя из этих показаний, в соответствии с законом прошу облегчить предусматриваемое мне наказание…»

Допросы сестер приводят сотрудников милиции 7 октября 2017 года к порогу дома активиста Мусаджона Бабаджанова. Они производят обыск и конфискуют его оргтехнику, а вскоре в компьютере обнаруживают дополнительные материалы религиозного характера.

Бабаджанов пытался объяснить, что является востоковедом и изучает тенденции в развитии ислама на профессиональной основе, сам пишет статьи и книги по этой тематике, а также обязан читать и слушать, что происходит в исламском мире… Но его доводы не показались следствию убедительными.

Следствие посчитало, что обнаруженные в компьютере активиста выступления религиозного деятеля Узбекистана Абдуллоха кори могли пробуждать настроения религиозного экстремизма и фундаментализма.

Кроме того, говорится далее в материалах следствия, с 2011 года Бабаджанов делился религиозными записями с родственницей Гульнозахон Исаковой.

«По заключению судебно-литературоведческой экспертизы № 01-3148 от 11.11. 2017 года, материалы, содержащиеся на изъятом винчестере, были отнесены к категории материалов, пропагандирующих идеи религиозного фундаментализма», – говорится в обвинительном заключении зампрокурора Ферганской области.