Как быть с осужденными за валютные махинации в Узбекистане?

В 2017 году Узбекистан ожидает либерализация валютного рынка, поэтому мать из Ташкента призывает власти рассмотреть справедливость осуждения ее сына из-за валюты.

В конце ноября Кабинет министров страны опубликовал проект постановления президента «О приоритетных направлениях валютной политики», реализация которого положит конец избирательному праву на конвертацию национальной валюты и возникавшему в связи с этим двойным курсом сума.

В преддверии реализации значительного для экономики страны обещания нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева жительница Ташкента Фатима Насырова пытается обратить внимание властей на тот факт, что ее невиновный сын осужден на 15 лет.

Насырова утверждает, что ее сын ни в чем не виноват, а будь в Узбекистане свободная конвертация валюты, то ее сын не стал бы и свидетелем дела, в ходе «расследования» которого превратился в обвиняемого.

Стоял в очереди

По словам женщины, в 2000-х годах она ездила за товаром для своего магазина за границу, поэтому была вынуждена приобретать валюту в банке.

Очереди тогда были огромными, валюту – 2,5 тысячи долларов в одни руки – давали по составленным самими посетителями спискам, причем давали обычно только одному клиенту в день. После этого, как правило, компьютер «зависал».

У Джахангира, жившего с матерью, была сменная работа, поэтому днем он нередко был свободен и иногда подменял мать в очереди. Подменил он ее и 3 ноября 2009 года, когда до заветного окошка осталось всего два клиента.

Клиентами были некто Бабакулов и Садыков. При этом каждый из них взял с собой для моральной поддержки родного брата.

Первыми получать валюту должны были Бабакуловы, но Садыковы влезли без очереди. Кассир выдала одному из них 2,5 тысячи долларов и захлопнула окошко – компьютер традиционно «завис».

Бабакуловы не согласились с таким вариантом и возле входа в банк стали спорить с Садыковыми, требуя вернуть им их доллары в обмен на сумы.

Дело обошлось без драки – влезшие без очереди братья согласились с доводами Бабакуловых и отдали доллары, получив взамен сумы.

Жертва системы, которую «не сломаешь»

Вот и вся история, за которой Джахангир, как и все остальные, стоящие в очереди, наблюдал через окно здания банка.

Однако, как потом выяснилось, братья Садыковы были связаны с нечистыми на руку «оперативниками МВД во главе с неким Сергеем Михайловым».

Его подчиненные зачастили к Джахангиру, убеждая того дать показания на Бабакуловых о том, что те якобы совершили разбой, силой отняв у Садыковых доллары.

Джахангир категорически отказался давать ложные показания, и тогда в отместку в милицейских документах сам… стал соучастником «преступления». Якобы он вместе с Бабакуловыми напал на Садыковых.

Знакомые адвокаты сказали, что «систему не сломаешь, лучше ему бежать, как это уже сделали братья Бабакуловы». Поэтому, когда в квартиру Насыровых пришли с обыском, мать сама открыла окно сыну и чуть ли не силой заставила в него вылезти.

Торжество закона и беззакония

Сначала Джахангир прятался у родственников, но буквально через пару недель произошло событие, которое поставило под сомнение слова адвокатов.

В декабре возле того же отделения банка на Юнусабаде сотрудниками СНБ был задержан оперативник Михайлов с 50 тысячами долларов, а позднее осужден на 15 лет лишения свободы.

Подумав, что справедливость восторжествовала, Джахангир семь лет прожил, особенно ничего не опасаясь.

И вот неожиданный арест в мае 2016 года все по тому же обвинению в разбое, которого не было. А в сентябре судья Юнусабадского суда по уголовным делам Отабек Зупаров вынес Джахангиру приговор.

Апелляционная жалоба тоже не помогла – судья Ташгорсуда Улугбек Мухаммадиев при ее рассмотрении полностью поддержал решение предыдущего суда.

Фатима Насырова убеждена, что с началом свободной конвертации узбекского сума власть должна подумать и об освобождении невинных жертв ранних валютных афер.